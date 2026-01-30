Damon Lindelof, creador de Perdidos y Watchmen, prepara una nueva serie de HBO

Damon Lindelof, creador de Perdidos y Watchmen - CONTACTO

MADRID, 30 Ene. (CulturaOcio) -

Damon Lindelof, creador de títulos icónicos como Perdidos, Watchmen y The Leftovers, estará al frente de The Chain (en español, La cadena), miniserie de HBO basada en la novela homónima de Adrian McKinty. La ficción, escrita y producida por Lindelof, aún no cuenta con fecha oficial de estreno.

Aunque se desconocen detalles acerca de la trama, HBO señala que podría ampliar la mitología de la novela La cadena de McKinty. La trama sigue a Rachel, una mujer cuya hija es secuestrada y que debe capturar a otro niño para volver a verla. Lindelof tomará las riendas del proyecto como showrunner, un cargo que no ocupa desde Watchmen. La serie le valió un Emmy en 2020 por su trabajo como guionista.

"Desde el momento en que escuché la premisa original y descabellada del libro de Adrian, me quedé impactado, sorprendido y enfadado por no haberlo pensado yo mismo", admite Lindelof en declaraciones proporcionadas por HBO. "Siempre he querido adaptar un gran thriller y este tiene todos los toques oscuros, extraños y emocionantes que despiertan mi imaginación", asegura el cineasta.

The Chain estará producida por Media Res, estudio de televisión responsable de series como The Morning Show o Pachinko. Además de ser el creador de Perdidos, The Leftovers y Watchmen, Lindelof ha trabajado guionista en Prometheus, Guerra Mundial Z y Tomorrowland: El mundo del mañana.

Lindelof y Carly Wray firman el guion del episodio piloto de The Chain. Michael Ellenberg y Lindsey Springer son los productores ejecutivos de Media Res junto a Shane Salerno y el propio autor del libro en el que se basa la ficción, Adrian McKinty.