Filtradas las primeras imágenes del rodaje de la serie de Harry Potter

La serie de Harry Potter de HBO comenzará su rodaje este verano. En estos momentos los estudios Leavesden, ubicados cerca de Watford, al sureste de Inglaterra, donde se grabaron las películas originales, se están preparando para acoger la gigantesca producción. Y es en este punto del proceso cuando se han producido las primeras filtraciones que muestran el aspecto de la nueva casa de los Dursley en el número 4 de la calle Privet Drive.

En las imágenes se puede ver una construcción más moderna que la que se mostraba en las películas originales. Por otro lado, para alivio de aquellos que temen la "americanización" de la franquicia, la casa posee las características propias de una vivienda británica, tales como los ladrillos marrones y los tejados de pizarra.

Cabe recordar que esta es la casa en la que Harry Potter es forzado a vivir con sus tíos antes de ingresar en Howarts. Una vez en la escuela mágica, tiene que volver cada verano con sus odiosos tíos.

FIRST LOOK!



Harry Potter Privet Drive for HBO.

Otro detalle que no ha pasado desapercibido a los fans es el enorme set de rodaje. Según informa The Sun, Warner Bros. habría gastado más de mil millones de dólares en ampliar el estudio. Estas nuevas instalaciones incluirían carreteras, aparcamientos, almacenes para guardar los decorados y hasta una escuela real para que los jóvenes actores que protagonizarán la serie puedan continuar con su formación mientras filman la producción.

Harry Potter Film Set of Privet Drive with a much longer drive way than the Films!

What could be a Tower, spotted on the Harry Potter Set.

Según asegura la información del tabloide británico, que cita fuentes cercanas a la producción, esta gran inversión en la expansión de las instalaciones encuentra su justificación en los planes de futuro de Warner Bros. que estará pensando filmar varias series en los próximos años, lo que deja claro la intención de la productora de expandir el universo creado por JK Rowling.

"Warner Bros se está comprometiendo a fondo con la nueva serie de televisión, con la idea de hacer varias series largas a lo largo de la próxima década. Así que consideran que invertir una gran cantidad de dinero por adelantado para construir esta infraestructura es una inversión que merece la pena y de la que acabarán obteniendo beneficios", afirma el 'insider'.

La serie, que pretende ser una "adaptación fiel de los libros", tendrá siete temporadas, una por por cada volumen de la saga literaria. Hace un mes HBO anunciaba que John Lithgow interpretará a Albus Dumbledore, Janet McTeer a Minerva McGonagall y Paapa Essiedu a Severus Snape. Además, también está confirmada la presencia de Nick Frost como Rubeus Hagrid, Luke Thallon como Quirinus Quirrell, y Paul Whitehouse como Argus Filch. La ficción aún no ha revelado quiénes serán los tres actores protagonistas que tomarán el testigo de Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint.

Con un equipo creativo liderado por Francesca Gardiner y Mark Mylod, junto con la participación de J.K. Rowling como productora ejecutiva, esta adaptación televisiva busca revitalizar el legado del mundo mágico y está programada para estrenarse a finales de 2026 o principios de 2027, aunque no hay fecha oficial definida.