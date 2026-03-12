Primeras imágenes de Yo siempre a veces, nueva serie producida por Los Javis, que ya tiene fecha en Movistar Plus+

Yo siempre a veces - SUMA CONTENT, MOVISTAR PLUS+

MADRID, 12 Mar. (CulturaOcio) -

Yo siempre a veces, la serie original de Movistar Plus+ producida por Javier Calvo y Javier Ambrossi, popularmente conocidos como Los Javis, se estrenará en la plataforma el 23 de abril. La ficción, creada por Marta Bassols y Marta Loza, relata la historia de Laura, interpretada por Ana Boga, una madre soltera por accidente que tiene dificultades para salir adelante en Barcelona.

Yo siempre a veces se presenta un retrato generacional realista sobre las dificultades para madurar en los treinta. La comedia dramática, protagonizada también por David Menéndez (Antidisturbios, Creatura), desmitifica la familia y la pareja perfectas como respuesta a las expectativas de una generación.

Además de confirmar su fecha de estreno, Movistar Plus+ ha lanzado también las primeras imágenes de la serie que estará compuesta por seis capítulos y dirigida por Claudia Costafreda, Ginesta Guindal y Marta Loza.

¿Se puede sobrevivir en Barcelona sin trabajo, habiendo tenido un bebé sola y enamorada de un imbécil? Ella es Laura y vas a querer ayudarla muchísimo. La serie #YoSiempreAveces, producida por @sumacontent, llega el 23 de abril. pic.twitter.com/glCiPMCely — Movistar Plus+ (@MovistarPlus) March 12, 2026

"Laura (Ana Boga) se quedó embarazada una semana después de conocer a Rubén (David Menéndez), estando muy ciega de amor y de droga. Seis meses después de que naciera su hijo, Mario, ya se estaban separando y no precisamente de buen rollo. Un libro expedido en el registro civil dice que son una familia; sin embargo, Laura se hace cargo casi sola del niño. Lo hace con amor inmenso, fe, chispa y alegría, aunque a veces no tenga más ideas o herramientas para hacerse cargo de sí misma", reza la sinopsis oficial de la serie rodada en diversas localizaciones de Barcelona y Berlín.

Además de Boga y Menéndez, completan el reparto Marta Bassols (La Mesías, Mamántula), Paco Tous (Los hombres de Paco, La casa de papel), Belén Ponce de León (La chica de la nieve, Días mejores), María de Medeiros (Pulp Fiction, Capitanes de abril) y Diane Guerrero (Orange Is The New Black, Jane The Virgin). También cuenta con otros nombres como Neus Asensi, (Superestar, Padre no hay más que uno 5), Juani Ruiz (Cardo, Veneno) y Jordi Vilches (Veneno, Krámpack).