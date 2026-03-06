Mariliendre, serie de Atresmedia, ganadora en los Premios GLAAD por su representación del colectivo LGBTIQ+

Mariliendre, la serie de los Javis, ganadora en los Premios GLAAD por su representación del colectivo LGBTIQ+ - ATRESPLAYER

MADRID, 6 Mar. (CulturaOcio) -

Mariliendre, creada por Javier Ferreiro y producida por Javier Calvo y Javier Ambrossi, se ha alzado como mejor serie en español en los premios que otorga la Alianza de Gays y Lesbianas Contra la Difamación (GLAAD por sus siglas en inglés). Estos galardones premian aquellas producciones en las que se considera que la comunidad LGBTIQ+ es representada de forma justa e inclusiva.

La GLAAD fue fundada en 1985 como reacción a la cobertura sensacionalista por parte del New York Post de la epidemia de sida. Uno de sus programas con más repercusión son los Premios GLAAD, que reconocen proyectos de medios de comunicación y de la industria del entretenimiento que contribuyen a la visibilidad, inclusión y representación LGBTIQ+.

La ficción sigue los pasos de Meri Román (Blanca Martínez Rodrigo) quien, tras sufrir una tragedia personal, reconecta con sus antiguos amigos y la vida que llevaba hace años en la escena gay madrileña. Completan el elenco principal de la serie Martin Urrutia, Omar Ayuso, Carlos González, Yenesi, Álvaro Jurado, Mariona Terés, Mariano Peña y Nina.

Mariliendre fue la primera serie en participar en la Sección Oficial, fuera de concurso, del Festival de Málaga, que acaba de arrancar su 29.ª edición. También pasó por festivales como el Series Mania en Francia y el Crossover Series Festival, celebrado en San Sebastián. Tras su estreno en Atresplayer el pasado mes de abril, tuvo una buena acogida tanto por parte del público como de la crítica, y obtuvo el galardón a mejor elenco en los Premios Seriesmanía de Cinemanía.

"Meri Román era una reina de la noche gay de Madrid, pero de eso han pasado ya más de 10 años. Ahora, a sus 35, es una diva destronada que vive atormentada por su pasado y aburrida en su mediocre presente. Tras la muerte de su padre, Meri reconecta con su séquito de amigos gays, rememorando su pasado y los temazos musicales que marcaron aquella época, mientras intenta definir su caótica vida y su identidad", reza la sinopsis de la serie.

Completan el reparto de Mariliendre Pepón Nieto, Jorge Calvo, Piti Alonso, Juanba Cucarella, Jazz Vilá, Lola Rodríguez, Esteban Navarro, Zack Gómez y Jorge Silvestre, entre otros. Al frente de los guiones están Javier Ferreiro, Paloma Rando y Carmen Aumedes. El proyecto es una colaboración entre Atresmedia TV y Suma Content, productora fundada por los Javis.