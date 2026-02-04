Primeras imágenes y fecha de la serie El cabo del miedo con Javier Bardem como el asesino que encarnó De Niro - APPLE TV

MADRID, 4 Feb. (CulturaOcio) -

El 5 de junio llegarán a Apple TV los dos primeros episodios de El cabo del miedo, serie "inspirada en el remake de 1991 dirigido por Martin Scorsese". La plataforma de streaming ha compartido las primeras imágenes del proyecto con Amy Adams, Patrick Wilson y Javier Bardem, que interpreta al inquietante asesino al que encarnó Robert De Niro en el filme de Scorsese, que ejerce de productor ejecutivo de la ficción junto a Steven Spielberg.

En cuanto a las fotografías, los gestos contenidos de Adams y Wilson, que dan vida al matrimonio protagonista que sufrirá la ira del criminal, contrastan con la amenazante sonrisa de Bardem como Max Cady.

Durante el Press Day 2026 de Apple TV, la actriz ha destacado el trabajo del español afirmando que aporta su "carisma natural" al mismo tiempo que "mucha vulnerabilidad". "Hay tanta devastación en esta traición", ha asegurado la siete veces nominada al Oscar.

#CapeFear. Coming June 5 to Apple TV.



The classic thriller reimagined for TV from Executive Producers Martin Scorsese and Steven Spielberg starring Javier Bardem, Amy Adams, and Patrick Wilson. pic.twitter.com/HqseVikuj0 — Apple TV (@AppleTV) February 4, 2026

"Se avecina una tormenta para los abogados Anna (Adams) y Tom Bowden (Wilson), felizmente casados, cuando Max Cady (Bardem), el infame asesino al que se encargaron de encarcelar, sale de prisión y busca venganza", reza la sinopsis oficial del proyecto, que tendrá 10 capítulos y pone el foco en "la obsesión de Estados Unidos con el true crime en el siglo XXI".

El propio Scorsese figura como productor ejecutivo del proyecto junto a Steven Spielberg, que ya ejerció ese rol en la película de 1991. Por su parte, el creador y showrunner Nick Antosca (Channel Zero) ha explicado que su versión de El cabo del miedo "refleja el ambiente de estar vivo en 2026, con sus incertidumbres y ambigüedades y paranoia".

La serie se presenta como una nueva lectura de la novela The Executioners, escrita en 1957 por John D. MacDonald, cuya primera adaptación al cine llegó en 1962 con El cabo del terror, protagonizada por Gregory Peck y Robert Mitchum. Décadas después, Martin Scorsese dirigió en 1991 la ya mencionada El cabo del miedo, que recaudó 182 millones de dólares en todo el mundo con un presupuesto de 35 millones. Además, obtuvo dos nominaciones a los Oscar, mejor actor para Robert De Niro y mejor actriz de reparto para Juliette Lewis, aunque no se llevó ninguna estatuilla.

Aparte de Bardem, Adams y Wilson, el elenco de la ficción televisiva incluye a Ron Perlman, Ted Levine y Margarita Levieva, CCH Pounder, Joe Anders, Lily Collias, Jamie Hector, Malia Pyles y Anna Baryshnikov. Tras el estreno simultáneo de los dos primeros capítulos, los ocho restantes llegarán a Apple TV de forma semanal cada viernes hasta el 31 de julio.