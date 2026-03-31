1074498.1.260.149.20260331155843 Javier Bardem aterroriza a Amy Adams en el tráiler de Cape Fear, la serie de El cabo del miedo - APPLE TV

MADRID, 31 Mar. (CulturaOcio) -

Ya está aquí el primer tráiler de Cape Fear (El cabo del miedo) la serie protagonizada por Javier Bardem, Amy Adams y Patrick que se estrenará el 5 de junio en Apple TV. Se trata de la nueva versión de la novela The Executioners, escrita en 1957 por John D. MacDonald que ya fue adaptada a la gran pantalla primero por J. Lee Thompson en un filme protagonizado por Gregory Peck y Robert Mitchum, y después en 1991 por Martin Scorsese con Robert De Niro, Jessica Lange y Nick Nolte.

El adelanto, de apenas minuto y medio de duración, presenta al terrorífico Max Cady, el asesino al que da vida Bardem que, tras ser condenado a cadena perpetua, consigue salir a la calle dispuesto a vengarse la familia que le envió a prisión.

"A veces no miras todo esto... y piensas si nos lo merecemos", reflexiona el personaje de Adams junto a su esposo, encarnado por Wilson, al inicio del tráiler mientras aparecen fugaces secuencias de su idílica vida familiar.

Es entonces cuando el perturbador y amenazante Bardem entra en escena para poner en peligro las vidas de todos los miembros de la familia. "Yo tenía una buena vida", les dice. Pero la clave llega al final del adelanto, cuando el personaje de Adams deja una gran pregunta en el aire: ¿Hay alguna posibilidad de que Max sepa lo que hicimos?

"Inspirada en la película de 1991 dirigida por Martin Scorsese y producida por Steven Spielberg, se avecina tormenta para los abogados Anna (Adams) y Tom Bowden (Wilson), un matrimonio feliz, cuando Max Cady (Bardem), el célebre asesino al que ellos mismos enviaron a la cárcel, sale a la calle en busca de venganza", reza la sinopsis oficial de la serie.

Junto a Bardem, Adams y Wilson, el reparto lo completan Joe Anders, Lily Collias, Malia Pyles y CCH Pounder. La serie limitada de 10 episodios se estrenará a nivel mundial el viernes 5 de junio con los dos primeros episodios, seguidos de nuevas entregas cada viernes hasta el 31 de julio en Apple TV.