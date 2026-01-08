Jason Momoa y Dave Bautista contra la Yakuza en el hilarante tráiler de Los hermanos demolición - PRIME VIDEO

MADRID, 8 Ene. (CulturaOcio) -

El 28 de enero desembarcará en Amazon Prime Video Los hermanos demolición, una comedia de acción dirigida por Ángel Manuel Soto (Blue Beetle), en la que Jason Momoa da vida a Jonny y Dave Bautista a James, dos hermanastros antes distanciados y ahora perseguidos por la Yakuza. Entretanto, la plataforma ha lanzado un hilarante y desenfrenado tráiler en el que ambos van causando el caos allí por donde pasan.

"Estas cosas son muy poco comunes. No consentiré que dos tipos que parece que desayunan tortitas con esteroides conviertan mi isla en Beirut", le dice el inspector de policía de Hawái a la pareja de detectives formada por Momoa y Bautista, al inicio del adelanto. "¿Me quieren explicar por qué la Yakuza les quiere muertos?", pregunta tras leerles la cartilla.

Es entonces cuando las imágenes muestran precisamente a la organización criminal tiroteando al dúo por las calles de Hawái mientras siembran el caos durante el tiroteo. "Nuestro padre fue asesinado", le suelta Jonny a James durante una cena familiar.

"Fue un atropello", responde James. Sin embargo, Jonny no comparte su opinión. Acto seguido, el avance muestra cómo la Yakuza aparece en su casa e intenta, fallidamente, matarlo. "Quiero saber quién lo mató", confiesa Jonny. Pero el inspector advierte al detective encarnado por Bautista de que pueden agitar un avispero que les convendría dejar en paz.

Instantes después, varias secuencias muestran a la Yakuza preparándose para dar caza a Jonny y James. Sin embargo, los hermanastros, que no dudan en cubrirse mutuamente las espaldas, comienzan a machacarlos con cualquier cosa a su alcance.

"En esta comedia de acción, dos hermanastros distanciados, Jonny (Jason Momoa) y James (Dave Bautista), se ven obligados a reunirse tras la misteriosa muerte de su padre. Mientras se disponen a descubrir la verdad, salen a la luz secretos ocultos y se ponen a prueba las lealtades, desvelando una conspiración que puede destrozar a su familia. Juntos están dispuestos a destruir cualquier cosa que se interponga en su camino", reza la sinopsis.

Dirigida por Ángel Manuel Soto y escrita por Jonathan Tropper (El proyecto Adam), Los hermanos demolición también cuenta en su reparto con Cales Bang (The Outlaws), Temuera Morrison (El nivel secreto), Jacob Batalon (Spider-Man: No Way Home) y Frankie Adams (The Expanse). Miyavi (Kate), Stephen Root (Juego de niños) y Morena Baccarin (Deadpool y Lobezno) completan el elenco de la película.