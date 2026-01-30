Jason Bateman, David Harbour y Linda Cardellini, triángulo amoroso en DTF St. Louis, que tiene tráiler y fecha en HBO

DTF St. Louis ya tiene tráiler y fecha de estreno en HBO Max - HBO

MADRID, 30 Ene. (CulturaOcio) -

DTF St. Louis, la miniserie protagonizada por Jason Bateman (Black Rabbit), David Harbour (Stranger Things) y Linda Cardellini (Vengadores: Endgame) desembarcará en HBO Max el próximo 2 de marzo y estrenará el resto de sus siete entregas semanalmente hasta finalizar su emisión el lunes 13 de abril. Para ir abriendo boca, la ficción ha lanzado su trailer que promete misterio, sangre y un singular triángulo amoroso.

El avance, de poco más de dos minutos y medio de duración arranca con el personaje encarnado por Harbour tirado en el suelo, muerto. "No creo que hayan sido causas naturales", clama una de las agentes presentes en la escena del crimen. Acto seguido, el avance revela a un obsesivo triangulo amoroso y a una sugerente aplicación de citas que podrían dar pistas sobre lo ocurrido.

https://www.youtube.com/watch?v=u1XHd5rIvmY

"Una miniserie sobre un triángulo amoroso entre tres adultos que experimentan el malestar de la mediana edad y que lleva a uno de ellos a la muerte", adelanta la sinopsis oficial de la miniserie.

El reparto lo encabezan Jason Bateman, quien recientemente ha encabezado otros proyectos de peso como la exitosa serie de Netflix Black Rabbit, junto a Jude Law, además de participar como una de las voces relevantes en Zootrópolis 2; David Harbour por su parte acaba de participar en la quinta y última temporada de Stranger Things, una de las ficciónes más exitosas de los últimos años, asumiendo el papel de Jim Hopper, además de contar con numerosos proyectos en el horizonte; en cuanto a Linda Cardellini, ha formado parte de varios filmes de la casa de la ideas y está presente en proyectos que verán la luz próximamente como Way of the Warrior Kid, junto a Chris Pratt.

El resto del elenco lo componen Richard Jenkins (Algo pasa con Mary), Joy Sunday (Miércoles), Arlan Ruf, Peter Sarsgaard (El hombre de la máscara de hierro) y Chris Perfetti (The Night Of).

DTF St. Louis está escrita y dirigida por el showrunner Steven Conrad. Los productores ejecutivos son Steven Conrad, Jason Bateman, David Harbour; Todd Black, Jason Blumenthal y Steve Tisch para Escape Artists; Molly Allen; Bruce Terris; Michael Nelson; Michael Costigan para Aggregate Films de Bateman; KC Wenson para Bravo Axolotl; Jennifer Scher para Elephant Pictures; James Lasdun; y MGM Television.