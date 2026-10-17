James McAvoy denuncia que sufrió acoso en el rodaje de una de las mejores series de la historia: "No diré quién fue" - HBO

MADRID, 17 Oct. (CulturaOcio) -

James McAvoy se ha sincerado sobre su primer día de rodaje en Hermanos de sangre, la serie de HBO sobre los soldados estadounidenses que lucharon en Europa durante la Segunda Guerra Mundial. El actor ha relatado que fue acosado por varios miembros del elenco de la serie creada por Tom Hanks y Steven Spielberg, aunque no ha revelado sus nombres.

En su paso por el programa Watch What Happens Live, McAvoy participó en una dinámica que consistía en puntuar su experiencia en varios de los proyectos de los que ha formado parte como actor. Al preguntarle por Hermanos de sangre, el intérprete se levantó para mirar de cerca una foto del elenco que mostraron en una pantalla y dijo: "Un momento, déjame ver... ¿Está él ahí? No, no creo que esté ahí. Ah, sí, sí que está. Bueno, pero no voy a decir quién fue".

"En mi primer día en el set, había un montón de actores. Era una de esas escenas en las que salen todos, y estábamos en un bar", comienza a relatar McAvoy. "Y yo salía en una escena, y todos esos chicos llevaban como nueve o diez meses en la serie, y les daban una frase en un episodio y otra diez episodios más tarde. Estaban todos cabreados. Y yo llego para un solo episodio, y tengo un arco narrativo y varias escenas. Tenía un montón de frases", explica.

"Así que uno de los chicos de esa foto decidió acosarme, ¡en mi primer día como actor profesional, recién salido de la escuela de interpretación! Se las arregló para que él y sus amigos se quedaran ahí de pie, señalándome y riéndose de mí, durante tres minutos", recuerda McAvoy.

El actor rememora cómo otros miembros del reparto, Dexter Fletcher y Robin Laing, se acercaron y le dijeron: "Vente con nosotros, tío". Así, McAvoy valoró su experiencia en Hermanos de sangre asegurando que "excepto por ese día, le daría un 9, pero ese día me pareció un 2".

Aunque McAvoy se negó a confirmar qué actor había alentado a los demás a reírse de él, apuntó que no era David Schwimmer, ya que no aparecía en la fotografía. Los actores que sí aparecen en la foto en cuestión son Donnie Wahlberg, Kirk Acevedo, Scott Grimes, Philip Barantini, Neal McDonough, Adam James, Frank John Hughes y Ross McCall.