Ironheart y Mefisto: Tres invocaciones a Satanás en los tres capítulos de la serie de UCM

MADRID, 25 Jun. (CulturaOcio) -

Desde hace años, los fans esperan impacientes que el Universo Cinematográfico Marvel incorpore a un gran villano de las grapas, Mefisto. No obstante, el señor del inframundo no debutó ni en WandaVisión y tampoco en Loki ni, como algunos habían barajado. Tampoco lo hizo en el spin-off, Agatha, ¿quién si no? que, en todo caso, sí confirmó su existencia nombrándolo directamente... Ahora, muchos confían en que el Diablo de Marvel haga su primera aparición en Ironheart, cuyos primeros episodios ya han incluido varias referencias al respecto.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Si bien por el momento el señor de las tinieblas no ha hecho acto de presencia en la nueva serie de Disney+, la trama de un personaje en particular podría estar íntimamente relacionada con él. Así, la ficción ya ha presentado a Parker Robbins/The Hood (El Encapuchado), un carismático criminal que cuenta con una capa que le otorga poderes sobrenaturales o, más bien, demoniacos.

Pero el poder, sobre todo aquel ligado a artefactos o seres malignos o magia oscura, siempre tiene un precio y en el caso del personaje de Anthony Ramos, este parece ser un deterioro físico, que se ve reflejado en las venas negras que recorren su cuerpo y que trata de ocultar con tatuajes. El criminal escucha también una voz que le tienta preguntándole por sus mayores deseos... una jugada típica de un villano como Mefisto, que se caracteriza por su capacidad de manipulación.

Por otro lado, además de la capa y las voces, una referencia quizá más velada (aunque sin dejar de resultar obvia) se encuentra en el momento en que Riri se detiene ante una pared empapelada con folletos de Fausto, obra de Goethe que trata de un hombre, Heinrich Faus, que vende su alma al diablo, Mephistopheles. Aparte de simbolizar cómo la joven está traicionando la moral por ambición, la alusión a la conocida historia bien podría ser un guiño al señor del inframundo de Marvel.

Además, y como tercer guiño o invocación a Satanás, las esperanzas de los fans de ver a Mefisto en Ironheart crecían con la revelación de una lista con los títulos de los seis episodios, en uno de los cuales, Karma's a Glitch, destacaba una M delineada en rojo.

¿SASHA BARON COHEN ES MEFISTO EN IRONHEART?

Independientemente de que el personaje vaya a hacer su debut en la serie protagonizada por Thorne, lo que está claro es que La Casa de las Ideas tiene ciertos planes para él. De hecho, Jac Schaeffer, creadora de Agatha, ¿quién si no? reveló que la decisión de incluir la primera mención del nombre de Mefisto en su serie le vino de arriba, de los responsables del estudio.

"Fue una conversación con la productora ejecutiva [de Agatha] Mary Livanos, [el jefe de streaming de Marvel] Brad [Winderbaum] y [el jefe de Marvel Studios] Kevin [Feige], pero es una mención que va más allá de mí y de esta serie", reveló Schaeffer en declaraciones a The Hollywood Reporter.

En cuanto al actor que podría encarnar al temible villano cuando este aparezca finalmente en la franquicia, cabe recordar que desde hace tiempo se rumorea que Sacha Baron Cohen sería el elegido y ya habría tenido conversaciones con Marvel al respecto. No obstante, por el momento no hay confirmación oficial de que el protagonista de Botat o El espía vaya finalmente a asumir el papel de uno de los antagonistas más poderosos e influyentes dentro del imaginario marvelita.