Invasión Secreta: Rhodey (Máquina de Guerra) ha sido un Skrull desde Civil War y no sabe que Iron Man ha muerto

Invasión Secreta: Rhodey (Máquina de Guerra) ha sido un Skrull desde Civil War y no sabe que Iron Man ha muerto - MARVEL

MADRID, 28 Jul. (CulturaOcio) -

El último capítulo de Invasión Secreta ya ha llegado a Disney+. La serie de Marvel protagonizada por Samuel L. Jackson como Nick Furia apenas ha contado de manera regular con la presencia de otros personajes conocidos de la franquicia, como el caso del coronel James Rhodes (Máquina de Guerra). Sin embargo, en el proyecto se descubre que en realidad este es un Skrull suplantando su identidad.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

En el cuarto episodio se desvelaba la verdadera naturaleza del personaje, que trabajaba para Gravik en secreto. Finalmente, en el último capítulo, Furia y Sonya le matan, dejando al descubierto su cuerpo Skrull delante del presidente. Entre tanto, G'iah libera al verdadero Rhodey de la cápsula en la que ha estado secuestrado en Nuevo Skrullos. Pero sus ropajes han llamado mucho la atención.

Y es que, al parecer, Rhodes podría haber estado cautivo nada menos que desde Capitán América: Civil War. En aquella cinta, el superhéroe sufría un grave accidente en plena batalla contra otros Vengadores, lo que le dejaba paralítico con una seria lesión en la columna vertebral que le impedía caminar.

Cuando G'iah le libera en el final de Invasión Secreta, Rhodes viste una bata de hospital y no lleva la tecnología avanzada en sus piernas que obtuvo poco después. Esto apunta a que, después del accidente y mientras se recuperaba de sus heridas, pudo haber sido secuestrado por los Skrulls. De ser así, el héroe no es consciente de todo lo que ha ocurrido en los últimos 9 años en el UCM.

"Coronel Rhodes, yo le ayudo. Lo secuestraron hace tiempo unos Skrulls rebeldes", le explica G'iah cuando este despierta, confirmando que su paso por Nuevo Skrullos ha sido particularmente largo. En caso de confirmarse que ha pasado esos 9 años secuestrado, eso implica que no sabe nada acerca del ataque de Thanos, el chasquido o los cinco años que duró el Lapso.

Pero, sobre todo, no sabe que su mejor amigo, Tony Stark, se sacrificó para salvar al universo del malvado Titán Loco. El Máquina de Guerra que luchó junto al resto de héroes en las batallas de Wakanda y de la Tierra era en realidad un Skrull suplantándolo. Lo mismo ocurre con el funeral de Iron Man, donde el falso Rhodey se presentó, arrebatándole al verdadero la oportunidad de darle un último adiós a su amigo. Además, ni siquiera Nick Furia en plena forma se habría dado cuenta, ejemplificando una vez más lo minucioso del plan de Gravik.

Marvel todavía no ha expuesto si esta teoría es correcta o no, aunque entre los fans ha ganado mucho peso. De ser así, las consecuencias en la vida de Rhodes podrán ser exploradas en Armor Wars, la película en solitario del personaje que, como se anunció, iba a conectar de manera muy directa con Invasión Secreta. En principio, el filme está previsto para estrenarse en 2024 o 2025, pese a que aún no existe fecha de estreno oficial.