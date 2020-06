La interpretación de Pedro Pascal en The Mandalorian cambia las reglas de los Globos de Oro

Imagen de The Mandalorian, la serie de Star Wars

Imagen de The Mandalorian, la serie de Star Wars - DISNEY+

MADRID, 28 May. (CulturaOcio) -

El éxito de 'The Mandalorian' en crítica y público ha obligado a los Globos de Oro a revisar sus reglas para aspirar a sus premios. La Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) ha tenido en cuenta la singularidad de la interpretación de su protagonista, Pedro Pascal, al aparecer, en la mayor parte de la ficción, oculto por su casco. Ahora la organización aclara si este tipo de interpretaciones con el rostro tapado son elegibles o no para evitar confusiones en el futuro.

Disney propuso a Pascal para aspirar a la nominación al mejor actor por la serie de Star Wars creada por Jon Favreau. El actor solo desveló su rostro en el final de temporada, lo que provocó un debate en la asociación. Aunque finalmente no logró ser candidato, la discusión siguió ahí, lo que, según expertos consultados por Variety, ha motivado el cambio de reglas.

A partir de ahora "las interpretaciones solo de voz no son elegibles en ninguna categoría de actuación". Así lo ha anunciado la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood en un comunicado este pasado miércoles 27 de mayo. Eso significa que, incluso si los actores aparecen en escena, al no poder vérseles la cara, no podrán optar al galardón.

Una precisión que tiene ahora a Pedro Pascal y su personaje en The Mandalorian -que solo aparece sin el casco en el episodio final de la primera temporada- como claro ejemplo, pero que se hará más importante en el futuro con las nuevas series sobre Star Wars que prepara Disney y también con las series de superhéroes de Marvel Studios, que pueden traer a primera línea más personajes con el rostro cubierto.

La HFPA ha hecho otros cambios, como ampliar el grupo de votantes para los Globos de Oro. Ahora los miembros vitalicios podrán votar, aunque no ha habido propuestas para ampliar el número de este selecto grupo. Para poder ser considerado miembro vitalicio, el votante debe estar en activo durante, al menos, 40 o 30 años, además de ser mayor de 75 años.

También la Asociación ha cambiado la categoría de mejor miniserie o telefilme, añadiendo en la sección a las series antológicas, reconociendo la importancia de producciones como 'Black Mirror' o 'The Twilight Zone', que, aunque de facto eran elegibles para el premio, queda ahora así clarificada su situación.