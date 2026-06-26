Inquietante tráiler de Furious, drama policial protagonizado por Emmy Rossum que llega a Disney+

Inquietante tráiler de Furious, drama policial protagonizado por Emmy Rossum donde nada es lo que parece - DISNEY+

MADRID, 26 Jun. (CulturaOcio) -

Emmy Rossum interpreta a Alice Black, una agente del FBI que sigue los pasos de una misteriosa asesina en serie, en el trepidante tráiler de Furious. La serie llega a Disney+ el 27 de julio, con tres episodios de estreno y uno nuevo cada semana.

El adelanto no pierde tiempo y comienza de una manera espeluznante: "No me gustan los ruidos que haces... Pero me encanta tu sonrisa", expresa la presunta asesina mientras observa, sin un ápice de arrepentimiento, a su víctima.

Después entra en escena la agente encarnada por Rossum, que inicia una exhaustiva investigación que parece no hacer más que complicarse. "Tu primer caso y crees que tienes un asesino en serie", le dice su superior con un claro gesto de desconfianza.

"Ser víctima de la violencia solo te hace ser más fría", avisa una voz en off se dirige a Alice, mientras en pantalla aparecen fotografías de la agente como víctima de agresiones físicas. Un trauma que quizá haga que las vidas de ambas protagonistas estén más entrelazadas de lo que parece.

¿Y SI EL MALO NO ES TAN MALO?

"Furious sigue a Alice Black (Emmy Rossum), una agente del FBI que persigue a una misteriosa y metódica asesina en serie. Ambas recorren su propio camino hacia la justicia y, a medida que sus vidas comienzan a entrelazarse, la línea entre el bien y el mal empieza a difuminarse", avanza la sinopsis oficial de la serie.

Junto a Rossum, el drama de Hulu creado por Elizabeth Meriwether también cuenta en su reparto con Lola Petticrew, Scoot McNairy, Quincy Tyler Bernstine y Jake Lacy.