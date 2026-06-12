El hombre que persiguió a Ted Bundy, el mediático asesino en serie, analiza su caso en AMC Crime

La caza de Ted Bundy, análisis del investigador original del caso que se cobró más de 30 vidas, llega a AMC Crime - AMC GLOBAL MEDIA

MADRID, 12 Jun. (CulturaOcio) -

AMC Crime estrena el sábado 20 de junio La caza de Ted Bundy, documental sobre el caso centrado en el mediático asesino en serie que, a finales de los 70, se cobró la vida de más de 30 mujeres. El programa será dirigido por el investigador de homicidios Bob Keppel, que reabrirá el archivo que él mismo reunió mientras investigaba al que continúa siendo a día de hoy uno de los criminales más despiadados de la historia.

A las 16:15 horas del sábado, el canal de AMC se andentrará en los entresillos del caso de Theodore Robert Bundy, el hombre que violó y asesinó a más de 30 mujeres jóvenes de siete estados diferentes entre 1974 y 1978. Un terrible criminal que estuvo meses esquivando a la policía hasta su primera detención en el 1975. Sin embargo, dos años después Bundy se fugó de la cárcel en dos ocasiones, cobrándose en la segunda de ellas la vida de dos jóvenes y dejando heridas a múltiples víctimas en una residencia femenina en Florida.

A través de imágenes de archivo, documentos reales del caso y grabaciones originales del corredor de la muerte, el programa navegará todo el curso de la investigación: los orígenes de Bundy, su recorrido criminal y los juicios televisados, hasta llegar a la resolución de condena que selló su destino en enero de 1989, cuando fue ejecutado en la silla eléctrica.

En La caza de Ted Bundy, Keppel trazará un mapa del caso, resultando en el estudio y análisis profundo de este asesino en serie que, además de un criminal prolífico, también era un carismático manipulador que supo ingeniárselas en todo momento para ocultar su verdadera naturaleza.

BUNDY, UNO DE LOS ASESINOS EN SERIE MÁS MEDIÁTICOS DE LA HISTORIA

La Caza de Ted Bundy no es la primera producción centrada en la figura del asesino, que ha sido protagonista de varios documentales así como también diversas producciones de ficción. Entre estas últimas, la última y más popular fue la protagonizada por Zack Efron en 2019. Titulada Extremadamente cruel, malvado y perverso, la película estaba basada en el libro de Elizabeth Kendall y relataba los numerosos y terribles crimenes de Bundy a través de los ojos de su novia, interpretada en el filme por Lily Collins.

Bundy también es mencionado en algunos capítulos de la tercera entrega de Monstruo: La historia de Ed Gein, serie de ficción de Netflix protagonizada por Charlie Hunnam, que se inspira en la vida y crímenes del asesino que da título a la ficción.