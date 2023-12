Imelda Staunton revela si habrá temporada 7 de The Crown

Imelda Staunton revela si habrá temporada 7 de The Crown - NETFLIX

MADRID, 19 Dic. (CulturaOcio) -

El pasado 14 de diciembre Netflix estrenó la segunda parte de la temporada 6 de The Crown. Imelda Staunton encarna a la reina Isabel II en esta entrega, y la actriz ha revelado en una reciente entrevista si existe la posibilidad de que haya una séptima temporada del drama.

RadioTimes.com preguntó a Staunton si existía la posibilidad de que la ficción continúe, pero la intérprete no cree que el creador Peter Morgan quiera seguir adelante con la serie.

"No creo que lo haga. Creo que habría que sujetarlo y atarlo, si pensaras en hacerlo. Creo que ha estado tratando con la familia real durante más de 20 años. Creo que definitivamente pasará página. También creo que le ha dedicado muchos años de su vida y lo ha examinado de muchas maneras, de manera dramática, imaginativa y experimental. Ha corrido riesgos. Y ha ofrecido el drama más sofisticado con tal integridad que, creo, lo dejaremos así. Ha hecho más que suficiente", declaró.

Cabe destacar que Morgan está inmerso en otros proyectos. El creador ha pasado los últimos dos años montando la obra de teatro Patriots y también ha sido productor ejecutivo del documental My Father, the Prince.

Si bien hay material entre 2005 y la muerte de la reina Isabel II en septiembre de 2022, Morgan ha declarado anteriormente que quería mantener una brecha de aproximadamente 20 años entre la línea temporal de la serie y la vida real para evitar que sea demasiado periodístico. De esta manera, realmente no quedaría margen para continuar con The Crown.

En caso de que Morgan volviera al universo de The Crown, ha dejado claro que sería con una precuela y no una continuación. "Tengo una idea. Pero primero necesito hacer otras cosas. En segundo lugar, se necesitaría un conjunto único de circunstancias para unirse. Sí. Si volviera a The Crown, definitivamente sería para retroceder en el tiempo", desveló a Variety.