Diana acorralada por la prensa y la Corona en el tráiler de la temporada final de The Crown

MADRID, 26 Oct. (CulturaOcio) -

Después de siete años, la aclamada serie The Crown culmina su recorrido. La sexta y última temporada llegará a Netflix en dos partes, que se estrenarán el 16 de noviembre y el 14 de diciembre, respectivamente. La plataforma ya ha lanzando el tráiler de la primera parte, en el que la gran protagonista es la Princesa Diana, sobrepasada por el acoso de la prensa y la Corona antes de su trágica muerte.

"No sé como he acabado así. Siempre ocupada. Tanto que me he ido descuidando", dice en el adelanto Lady Di, a la que da vida Elizabeth Debicki. Los cuatro primeros episodios de la temporada muestran la incipiente relación entre la Princesa Diana y Dodi Fayed antes del fatal trayecto en coche.

Tras el divorcio, Diana trata de disfrutar de unas lujosas vacaciones en el sur de Francia pero es constantemente acosada por la prensa. "Me temo majestad, que la vida privada de la princesa va a seguir generando interés", advierten a Isabel II (Imelda Staunton), nada contenta con la situación. "Ya has conseguido poner todo patas arriba. Es toda una revolución", recrimina la Reina a la Princesa.

La devastadora noticia de la muerte de Diana sacude al pueblo británico, ella "les dio lo que necesitaban" y la adoraban por ello. Pero junto al dolor de los ciudadanos, la Familia Real también tiene que hacer frente al luto, muy en especial los Príncipes, que en esta primera parte estarán interpretados por los debutantes Rufus Kampa y Fflyn Edwards. Por otro lado, Al Fayed, que llora la muerte de su hijo, encuentra un rechazo mayor que antes por parte de la Corona.

Desde su llegada a Netflix en 2016, The Crown ha sido nominada y ganadora de múltiples premios, incluyendo 15 nominaciones a los BAFTA, 10 nominaciones a los Globos de Oro (incluyendo 4 premios), 69 nominaciones a los Emmy a lo largo de 5 temporadas (con 21 premios en 4 temporadas) y mucho más.