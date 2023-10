Buenas noticias para la temporada 7 de The Crown

MADRID, 29 Oct. (CulturaOcio) -

Aunque estaba previsto que The Crown terminara con su temporada 5, la serie tendrá una sexta y última entrega. Pese a que no habrá una séptima entrega, el creador Peter Morgan ha revelado cómo habría sido esa hipotética entrega.

En una entrevista con Variety, Morgan reveló que tenía planes para la serie después de la temporada 6 de The Crown, que exploraría una época anterior a la reina Isabel II. "Tengo una idea. Pero primero necesito hacer otras cosas. En segundo lugar, se necesitaría un conjunto único de circunstancias para unirse. Sí. Si volviera a The Crown, definitivamente sería para retroceder en el tiempo", contó.

La temporada 6 de The Crown será la última y se centrará en la era moderna del reinado de Isabel II de Inglaterra. Si bien no está claro hasta qué año llevará la historia a sus personajes, probablemente los hechos tendrán lugar durante los últimos 25 años. Aunque Morgan ya confirmó que la serie no terminará con la muerte de la monarca, se espera que la ficción rinda homenaje a la soberana de alguna manera al final.

En abril de 2022, Variety apuntó que había planes para una precuela de The Crown. Esta precuela comenzaría con la muerte de la reina Victoria en 1901 y continuaría hasta el inicio de The Crown, con la boda de la reina Isabel II en 1947. Dado que la temporada 6 de The Crown podría incluir flashbacks, es posible que algunos de ellos puedan usarse para preparar el terreno de cara a la precuela. También es probable que los planes para la precuela hayan cambiado, tal vez retrocediendo a otras épocas de la historia de la familia real. Con casi mil años de historia, el universo de The Crown tiene por delante numerosas posibilidades para futuras producciones.