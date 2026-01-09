La IA irrumpe en Machos alfa 4 y sus protagonistas opinan sobre parejas virtuales y "el epítome de la soledad" - NETFLIX

MADRID, 9 Ene. (CulturaOcio) -

Con una quinta entrega ya confirmada, la cuarta temporada de Machos alfa llega a Netflix este viernes 9 de enero. Entre los muchos temas de actualidad que aborda la nueva tanda de episodios se encuentra la irrupción de la Inteligencia Artificial en las relaciones humanas, reflejando un fenómeno como la existencia de parejas virtuales, algo que, si bien es muy real, los protagonistas de la ficción no creen que pueda llegar a ser un sustitutivo de los vínculos entre personas.

"Es que hay una cosa que con la IA no vas a tener, que son procesos biológicos compartidos", señala Raúl Tejón en una entrevista concedida a CulturaOcio.com, explicando que, por mucho que se puedan despertar "procesos químicos en tu cuerpo", lo que la tecnología no va a poder replicar es "el piel con piel", ni siquiera creando una piel sintética.

Fele Martínez apunta también que hay gente que se "psicoanaliza con ChatGPT", algo que considera "el epítome de la soledad". "Muy solo tienes que estar como para ni siquiera querer compartirlo con un terapeuta, o con un amigo", opina, añadiendo que es algo que "no le cabe en la cabeza".

En cuanto al uso de la IA en el mundo audiovisual, ambos actores se muestran cautos. "Creo que está yendo demasiado rápido, la verdad, y creo que lo que necesitamos es poder poner unos buenos límites, creo que eso se consigue legislando", opina Martínez, observando que el asunto está "desperezándose", recordando por ejemplo la huelga de actores de Estados Unidos.

"Yo no le temo tanto", asegura Tejón. "Creo que sí va a cambiar la manera de hacer un montón de cosas", admite, señalando que, de hecho, ya lo está haciendo. "Pero es como cuando la radio iba a morir por la llegada del cine o la televisión, cuando el cine iba a morir por la llegada del videoclub, cuando la industria cinematográfica y la musical iban a acabarse con las plataformas y con las maneras de distribuir yo creo que es una readaptación de la tecnología", expone.

"La inteligencia artificial es eso, es artificial. Podrá incluso abarcar la conciencia humana en general y de manera arquetípica, lo que jamás podrá replicar es la subjetividad de cada individuo, y ahí es donde reside el arte. Y eso no lo puede hacer la inteligencia artificial, puede hacer cosas muy bonitas, pero siempre serán sin alma", razona el intérprete.

Tanto Tejón como Martínez retoman sus papeles de anteriores temporadas en la cuarta entrega de Machos alfa, comedia creada por los hermanos Caballero. Completan el reparto Fernando Gil, Gorka Otxoa, María Hervás, Kira Miró, Paula Gallego, Raquel Guerrero, Marta Hazas, Irene Arcos, Cayetana Cabezas y Paloma Bloyd, entre otros.