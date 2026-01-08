¿A Qué Hora Se Estrena La Temporada 4 De Machos Alfa En Netflix? - NETFLIX

MADRID, 8 Ene. (CulturaOcio) -

La cuarta temporada de Machos Alfa, la serie creada por los hermanos Laura y Alberto Caballero, llega a Netflix este viernes 9 de enero con el estreno simultáneo de sus 6 episodios. En esta nueva entrega sus cuatro protagonistas (Fernando Gil, Fele Martínez, Gorka Otxoa y Raúl Tejón) siguen enfrentándose a su singular y rocabolesco proceso de deconstrucción utilizando su amistad como refugio. Pero... ¿A qué hora se estrena la temporada 4 de Machos Alfa en Netflix?

"En esta cuarta temporada, los Machos Alfa deciden que la mejor manera de afrontar la temida crisis de los 40 es hacerlo en compañía. Alquilan un piso juntos, convirtiendo la amistad en su refugio frente a divorcios, retos de la paternidad e inevitables tropiezos en su proceso de deconstrucción. Entre campamentos para redescubrir la virilidad y sorprendentes nuevos modelos familiares, los protagonistas descubrirán que compartir techo no es tan fácil como pensaban... incluso durante unas vacaciones en Punta Cana", reza la sinopsis de la nueva temporada.

En cuanto al horario del estreno, la cuarta entrega de Machos Alfa estará disponible en Netflix a las 0:00 horas del 9 de enero, según el horario de la Costa Oeste de Estados Unidos (Los Ángeles) y a las 3:00 de la madrugada del mismo día según el horario de la Costa Este (Nueva York). Eso supondrá que en España, los 6 nuevos episodios de la serie llegarán a la plataforma a las 9:00 horas del viernes 9 de enero. Una hora antes, a las 8:00 horas, la ficción creada por los hermanos Caballero verá la luz para el público residente en las Islas Canarias.

Sin embargo, en otros países de habla hispana, el lanzamiento de lo nuevo de Machos Alfa tendrá otro horario. Así, en México, los espectadores podrán disfrutar de los nuevos episodios a partir de las 2:00 de la madrugada del viernes. También a esa misma hora la cuarta entrega de la serie llegará a El Salvador, Costa Rica, Guatemala y Nicaragua.

Una hora más tarde, es decir, a las 3:00 horas del 9 de enero, la nueva temporada de la serie protagonizada por Fernando Gil, Fele Martínez, Gorka Otxoa y Raúl Tejón se podrá ver en Netflix en territorios como Perú, Ecuador, Panamá o Colombia. A las 4:00 horas, la ficción estará disponible en Venezuela, Bolivia, República Dominicana o Puerto Rico.

Será a las 5:00 horas de la madrugada del viernes cuando las nuevas aventuras de los Machos Alfa estén disponibles en Netflix para sus abonados de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo).