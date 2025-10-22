La temporada 16 de La que se avecina ya tiene fecha de estreno en Prime Video - PRIME VIDEO

MADRID, 22 Oct. (CulturaOcio) -

La temporada 16 de La que se avecina llegará a Prime Video el próximo 18 de noviembre. La nueva entrega, compuesta de 8 episodios de cincuenta minutos, sigue de cerca las nuevas disparatadas situaciones a las que se enfrentan los inquilinos de Contubernio 49. El martes 18 de noviembre se estrenará el primer capítulo y el resto irán llegando a la plataforma semanalmente.

Además, la temporada 16 de la que se avecina incluye el estreno del capítulo 200 de la serie. Para celebrar este hito, los fans podrán disfrutar de dicha entrega en la pantalla grande de la mano de Yelmo y su ventana +Que Cine. Las proyecciones especiales están previstas para los días 11 y 15 de noviembre en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, Sevilla, Gijón, Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria, Valladolid, A Coruña, Vigo o Bilbao, entre muchas otras.

"Amador triunfa como empresario mientras disfruta de un nuevo y peculiar amor, Antonio recluta nuevos minions para ayudarle en sus planes geniales de presidente todopoderoso, Yoli y Óscar son atropellados por la maternidad, Martín estrena restaurante, Bruno debuta como productor cinematográfico, Menchu y Fina cazan terroristas, Julia se independiza, Berta y Greta se despendolan...

Celos, tuk-tuks, drogas, sectas, okupas, cuernos, bucles espacio-temporales y una polvorienta sorpresa en el capítulo 200 nos mantendrán pegados al sofá como un koala a su eucalipto", reza la sinopsis oficial de la nueva entrega.

La que se avecina está protagonizada por Jordi Sánchez (Odio el verano), Nathalie Seseña (De moda), Pablo Chiapella (Fuera de serie), Félix Gómez (Carlos, rey emperador), Carlos Areces (El Pueblo), Luis Merlo (El internado), Miren Ibarguren (Supernormal), Loles León (Pequeñas coincidencias), Petra Martínez (La vida era eso), Eva Isanta (Aquí no hay quien viva), Mamen García (Señoras del (h)AMPA), Macarena Gómez (30 Monedas), Nacho Guerreros (Machos Alfa), Raúl Peña (El pueblo), Paz Padilla (El hotel de los líos) y Daniel Muriel (Pídeme lo que quieras), entre muchos otros.

La longeva ficción, que lleva en emisión desde 2007, está creada por los hermanos Laura y Alberto Caballero, que también firman el guion junto a Daniel Deorador, Carla Nigra y Elisabeth Lorda i Cruz, La que se avecina está producida por Mediaset España en colaboración con Contubernio Films y distribuida por Mediterráneo Mediaset España Group.