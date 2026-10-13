¿A Qué Hora Se Estrena Visionquest En Disney+? - MARVEL

MADRID, 13 Oct. (CulturaOcio) -

Este miércoles 14 de octubre llega a Disney+ VisionQuest, la última entrega de la trilogía que comenzó con Bruja Escarlata y Visión en 2021, y continuó con Agatha, ¿quién si no? en 2024. La serie sigue a Visión, quien huye escondido con un joven mientras busca su propósito y resiste a Ultrón. Pero... ¿a qué hora se estrena VisionQuest en Disney+?

"Visión, reiniciado y tras escapar de quienes pretendían convertirlo en arma, ha permanecido oculto. En busca de un nuevo propósito, consulta a las distintas IA integradas en su programación, incluidas F.R.I.D.A.Y., E.D.I.T.H., J.A.R.V.I.S. y el infame Ultrón. Su discreta existencia llega a su fin cuando una recompensa por su captura lo obliga a huir junto a Thomas Shepherd, un misterioso joven que podría ser el hijo reencarnado de Visión. Mientras evita ser capturado, Visión deberá enfrentarse a su propia naturaleza, resistir la influencia de Ultrón y desentrañar el enigma de su joven acompañante si quiere sobrevivir", reza la sinopsis de la ficción.

Todos los capítulos que conforman la temporada 1 de VisionQuest van llegando a Disney+ con dos nuevos episodios semanalmente, a excepción de los dos últimos, quedando así su calendario de lanzamiento:

- Capítulos 1 y 2: 14 de octubre

- Capítulos 3 y 4: 21 de octubre

- Capítulos 5 y 6: 28 de octubre

- Capítulo 7: 4 de noviembre

- Capítulo 8: 11 de noviembre

¿A QUÉ HORA LLEGA VISIONQUEST A DISNEY+?

En cuanto al horario del estreno, VisionQuest estará disponible en Disney+ a las 18:00 horas del martes 13 de octubre en la Costa Oeste de Estados Unidos (Los Ángeles), a las 21:00 horas, según el horario de la Costa Este (Nueva York). Eso supondrá que en España la nueva entrega de Marvel llegará a la plataforma a las 3:00 horas de la madrugada del miércoles 14 de octubre. Una hora antes, a las 2:00 horas, la ficción verá la luz para el público residente en las Islas Canarias.

Sin embargo, en otros países de habla hispana, el lanzamiento de la cinta tendrá otro horario. Así, en México la temporada de VisionQuest llegará a Disney+ a las siete de la tarde del martes. Mismo horario para otros países como El Salvador, Costa Rica, Guatemala o Nicaragua.

No será hasta las 20:00 horas del martes cuando la cinta esté disponible en otros países como Perú, Ecuador, Panamá o Colombia. A partir de las 21:00 horas, los espectadores de Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Chile o Puerto Rico podrán disfrutar de la producción creada por Terry Matalas.

Por su parte, aquellos que residan en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo) podrán disfrutar de VisionQuest a partir de las 22:00 horas de este martes.