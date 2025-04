¿A Qué Hora Se Estrena The Last Of Us 2X03 En Max?

¿A Qué Hora Se Estrena The Last Of Us 2X03 En Max? - MAX

MADRID, 27 Abr. (CulturaOcio) -

La temporada 2 de The Last Of Us, la aclamada adaptación del videojuego creado por Naughty Dog, continua su andadura en Max con el estreno de su tercer episodio. Tras los dramáticos sucesos del segundo capítulo, los fans de la serie se estarán preguntando... ¿A qué hora se estrena The Last of Us 2x03 en Max?

La ficción de Craig Mazin y Neil Druckmann se ha mantenido una vez más fiel al videojuego, aunque eso signifique despedirse de uno de sus personajes más queridos. Esta trágica muerte golpea a Ellie, que jura venganza. Paralelamente, los infectados de cordyceps más organizados y numerosos que nunca, desatan un salvaje ataque en el que logran finalmente entrar en Jackson.

Tras el lanzamiento el pasado lunes 14 de abril (la noche del domingo 13 en Estados Unidos y América Latina) del primer capítulo, los otros seis episodios que completan la segunda temporada de The Last of Us llegarán a Max de forma semanal, quedando así su calendario de estreno:

- Episodio 1: 14 de abril de 2025

- Episodio 2: 21 de abril de 2025

- Episodio 3: 28 de abril de 2025

- Episodio 4: 5 de mayo de 2025

- Episodio 5: 12 de mayo de 2025

- Episodio 6: 19 de mayo de 2025

- Episodio 7: 26 de mayo de 2025

En cuanto al horario de lanzamiento, el capítulo 3 la nueva temporada de The Last Of Us estará disponible en Max a las 18:00 horas del domingo 27 de abril en la Costa Oeste de Estados Unidos (Los Ángeles) lo que supone las 21:00 horas, según el horario de la Costa Este (Nueva York). Así, en España, el nuevo episodio de la serie estará disponible en Max a las 3:00 horas de la madrugada del lunes 28 de abril, a las 2:00 horas en las Islas Canarias. Sin embargo, en otros países de habla hispana el horario variará.

Aquellos que residan en México podrán regresar al mundo postapocalíptico de The Last Of Us a las 19:00 horas del domingo, según el huso horario de la Zona Central. También a las siete de la tarde, la serie protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey estrenará su tercer capítulo para los espectadores de El Salvador, Costa Rica, Guatemala o Nicaragua.

A las 20:00 horas del domingo será cuando el nuevo episodio de la temporada 2 de The Last Of Us arranque para el público residente en Perú, Ecuador, Panamá y Colombia. Para aquellos que se encuentren en Venezuela, Bolivia, República Dominicana o Puerto Rico, el capítulo 3 de la popular serie de Max estará disponible a las 21:00 horas del domingo.

Por su parte, aquellos que residan en Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo) podrán conocer el la evolución del Cordyceps a partir de las 22:00 horas del domingo.