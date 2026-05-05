¿A qué hora se estrena The Boys 5x06 en Prime Video?

¿A Qué Hora Se Estrena The Boys 5X06 En Prime Video?
¿A Qué Hora Se Estrena The Boys 5X06 En Prime Video? - PRIME VIDEO
Cultura Ocio
Actualizado: martes, 5 mayo 2026 17:27
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   MADRID, 5 May. (CulturaOcio) -

   La quinta y última temporada de The Boys continúa su sangrienta andadura en Prime Video. La serie basada en los cómics de Garth Ennis estrena este miércoles 6 de mayo el sexto capítulo de su entrega final, con tan solo dos episodios en la recámara hasta llegar a su esperado desenlace. Pero... ¿a qué hora se estrena el 5x06 de The Boys en Prime Video?

   Después de regalar a sus fans un capítulo cargado de cameos, con la ya anunciada reunión de Supernatural como plato fuerte, el Patriota (Homelander) continúa inmerso en su mesiánica misión de buscar la inmortalidad a través del V1. Y mientras Carnicero, Luz Estelar y compañía intentan impedirlo, también habrá que estar atentos a cómo la muerte de uno de los Siete afecta al futuro de la serie.

   Tras el estreno simultáneo de sus dos primeros episodios el pasado miércoles 8 de abril, la quinta temporada de The Boys continúa estrenando sus capítulos semanalmente en Prime Video, quedando así su calendario de estreno:

   - Episodio 1 y 2: 8 de abril.

   - Episodio 3: 15 de abril.

   - Episodio 4: 22 de abril.

   - Episodio 5: 29 de abril.

   - Episodio 6: 6 de mayo.

   - Episodio 7: 13 de mayo.

   - Episodio 8: 20 de mayo.

   ¿A QUÉ HORA LLEGA THE BOYS 5x06 A PRIME VIDEO?

   En cuanto al horario de estreno, el nuevo capítulo de la temporada 5 de The Boys estará disponible en Prime Video a las 00:00 horas del miércoles 6 de mayo en la Costa Oeste de Estados Unidos (Los Ángeles), lo que supone las 3:00 horas, según el horario de la Costa Este (Nueva York). Así, el sexto episodio podrá verse desde España a las 9:00 horas de la mañana del miércoles y una hora antes, a las 8 de la mañana, en las Islas Canarias. Sin embargo, en otros países de habla hispana el horario variará.

   Aquellos que residan en México podrán disfrutar de la nueva entrega de The Boys a las dos de la madrugada del miércoles 6 de mayo, según el huso horario de la Zona Central. A esa misma hora, el capítulo 6 de la sangrienta e irreverente serie de superhéroes estará disponible para los abonados de El Salvador, Costa Rica, Guatemala o Nicaragua.

A las 3:00 horas de la madrugada del miércoles será cuando The Boys continúe con su temporada final para el público residente en Perú, Ecuador, Panamá y Colombia. Para aquellos que se encuentren en Venezuela, Bolivia, República Dominicana o Puerto Rico, el episodio 5x06 de la aclamada ficción de Prime Video estará disponibles a las 4:00 horas de la madrugada del miércoles.

   Por su parte, aquellos que residan en Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo) podrán ver el nuevo episodio la serie basada en los cómics de Garth Ennis a partir de las 5:00 horas de la madrugada del miércoles.

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