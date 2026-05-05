¿A Qué Hora Se Estrena The Boys 5X06 En Prime Video? - PRIME VIDEO

MADRID, 5 May. (CulturaOcio) -

La quinta y última temporada de The Boys continúa su sangrienta andadura en Prime Video. La serie basada en los cómics de Garth Ennis estrena este miércoles 6 de mayo el sexto capítulo de su entrega final, con tan solo dos episodios en la recámara hasta llegar a su esperado desenlace. Pero... ¿a qué hora se estrena el 5x06 de The Boys en Prime Video?

Después de regalar a sus fans un capítulo cargado de cameos, con la ya anunciada reunión de Supernatural como plato fuerte, el Patriota (Homelander) continúa inmerso en su mesiánica misión de buscar la inmortalidad a través del V1. Y mientras Carnicero, Luz Estelar y compañía intentan impedirlo, también habrá que estar atentos a cómo la muerte de uno de los Siete afecta al futuro de la serie.

Tras el estreno simultáneo de sus dos primeros episodios el pasado miércoles 8 de abril, la quinta temporada de The Boys continúa estrenando sus capítulos semanalmente en Prime Video, quedando así su calendario de estreno:

- Episodio 1 y 2: 8 de abril.

- Episodio 3: 15 de abril.

- Episodio 4: 22 de abril.

- Episodio 5: 29 de abril.

- Episodio 6: 6 de mayo.

- Episodio 7: 13 de mayo.

- Episodio 8: 20 de mayo.

¿A QUÉ HORA LLEGA THE BOYS 5x06 A PRIME VIDEO?

En cuanto al horario de estreno, el nuevo capítulo de la temporada 5 de The Boys estará disponible en Prime Video a las 00:00 horas del miércoles 6 de mayo en la Costa Oeste de Estados Unidos (Los Ángeles), lo que supone las 3:00 horas, según el horario de la Costa Este (Nueva York). Así, el sexto episodio podrá verse desde España a las 9:00 horas de la mañana del miércoles y una hora antes, a las 8 de la mañana, en las Islas Canarias. Sin embargo, en otros países de habla hispana el horario variará.

Aquellos que residan en México podrán disfrutar de la nueva entrega de The Boys a las dos de la madrugada del miércoles 6 de mayo, según el huso horario de la Zona Central. A esa misma hora, el capítulo 6 de la sangrienta e irreverente serie de superhéroes estará disponible para los abonados de El Salvador, Costa Rica, Guatemala o Nicaragua.

A las 3:00 horas de la madrugada del miércoles será cuando The Boys continúe con su temporada final para el público residente en Perú, Ecuador, Panamá y Colombia. Para aquellos que se encuentren en Venezuela, Bolivia, República Dominicana o Puerto Rico, el episodio 5x06 de la aclamada ficción de Prime Video estará disponibles a las 4:00 horas de la madrugada del miércoles.

Por su parte, aquellos que residan en Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo) podrán ver el nuevo episodio la serie basada en los cómics de Garth Ennis a partir de las 5:00 horas de la madrugada del miércoles.