¿A qué hora se estrena The Boys 5x04 en Prime Video?

¿A Qué Hora Se Estrena The Boys 5X04 En Prime Video?
¿A Qué Hora Se Estrena The Boys 5X04 En Prime Video? - PRIME VIDEO
Cultura Ocio
Actualizado: martes, 21 abril 2026 18:46
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   MADRID, 21 Abr. (CulturaOcio) -

   La quinta y última temporada de The Boys continúa su sangrienta andadura en Prime Video. El enfrentamiento final entre Carnicero, Luz Estelar, Hughie y compañía contra Patriota y el renovado equipo de Los Siete continúa más recrudecido que nunca y con nuevos elementos que cambian las reglas del juego. ¿A qué hora se estrena el 5x04 de The Boys en Prime Video?

   Después del brutal encuentro entre Patriotra y su hijo biológico Ryan, al que dejó al borde de la muerte, tanto The Boys como el líder de Los Siete centrarán ahora sus esfuerzos en intentar conseguir el V-1, el compuesto original creado por Frederick Vought en los años 40 y que aporta inmunidad al virus.

   Así tras el estreno simultáneo de los dos primeros episodios este miércoles 8 de abril, la quinta temporada de The Boys lanzará un nuevo episodio cada semana hasta llegar al final de la serie el 20 de mayo.

   - Episodio 1 y 2: 8 de abril.

   - Episodio 3: 15 de abril.

   - Episodio 4: 22 de abril.

   - Episodio 5: 29 de abril.

   - Episodio 6: 6 de mayo.

   - Episodio 7: 13 de mayo.

   - Episodio 8: 20 de mayo.

   ¿A QUÉ HORA LLEGA THE BOYS 5x04 A PRIME VIDEO?

   En cuanto al horario de estreno, el nuevo capítulo de la temporada 5 de The Boys estará disponible en Prime Video a las 00:00 horas del miércoles 22 de abril en la Costa Oeste de Estados Unidos (Los Ángeles) lo que supone las 3:00 horas, según el horario de la Costa Este (Nueva York). Así, la serie podrá verse desde España a las 9:00 horas de la mañana del miércoles y una hora antes, a las 8 de la mañana, en las Islas Canarias. Sin embargo, en otros países de habla hispana el horario variará.

   Aquellos que residan en México podrán disfrutar de la nueva entrega última temporada de la ficción a las dos de la madrugada del miércoles 8 de abril, según el huso horario de la Zona Central. En ese mismo instante, a partir de las 2:00 horas, el nuevo capítulo de la sangruienta e irreverente serie de superhéroes estará disponible para los abonados de El Salvador, Costa Rica, Guatemala o Nicaragua.

   A las 3:00 horas de la madrugada del miércoles será cuando The Boys continúe con su temporada final para el público residente en Perú, Ecuador, Panamá y Colombia. Para aquellos que se encuentren en Venezuela, Bolivia, República Dominicana o Puerto Rico, el episodio 5x04 de la aclamada ficción de Prime Video estará disponibles a las 4:00 horas de la madrugada del miércoles.

   Por su parte, aquellos que residan en Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo) podrán ver la cuarta entrega de la última temporada de la serie basada en los cómics de Garth Ennis a partir de las 5:00 horas de la madrugada del miércoles.

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