¿A Qué Hora Se Estrena The Boys 5X04 En Prime Video? - PRIME VIDEO

MADRID, 21 Abr. (CulturaOcio) -

La quinta y última temporada de The Boys continúa su sangrienta andadura en Prime Video. El enfrentamiento final entre Carnicero, Luz Estelar, Hughie y compañía contra Patriota y el renovado equipo de Los Siete continúa más recrudecido que nunca y con nuevos elementos que cambian las reglas del juego. ¿A qué hora se estrena el 5x04 de The Boys en Prime Video?

Después del brutal encuentro entre Patriotra y su hijo biológico Ryan, al que dejó al borde de la muerte, tanto The Boys como el líder de Los Siete centrarán ahora sus esfuerzos en intentar conseguir el V-1, el compuesto original creado por Frederick Vought en los años 40 y que aporta inmunidad al virus.

Así tras el estreno simultáneo de los dos primeros episodios este miércoles 8 de abril, la quinta temporada de The Boys lanzará un nuevo episodio cada semana hasta llegar al final de la serie el 20 de mayo.

- Episodio 1 y 2: 8 de abril.

- Episodio 3: 15 de abril.

- Episodio 4: 22 de abril.

- Episodio 5: 29 de abril.

- Episodio 6: 6 de mayo.

- Episodio 7: 13 de mayo.

- Episodio 8: 20 de mayo.

¿A QUÉ HORA LLEGA THE BOYS 5x04 A PRIME VIDEO?

En cuanto al horario de estreno, el nuevo capítulo de la temporada 5 de The Boys estará disponible en Prime Video a las 00:00 horas del miércoles 22 de abril en la Costa Oeste de Estados Unidos (Los Ángeles) lo que supone las 3:00 horas, según el horario de la Costa Este (Nueva York). Así, la serie podrá verse desde España a las 9:00 horas de la mañana del miércoles y una hora antes, a las 8 de la mañana, en las Islas Canarias. Sin embargo, en otros países de habla hispana el horario variará.

Wednesday, we pack a bag for Fort Harmony. Real quiet, relaxing sorta jaunt. pic.twitter.com/TF5cUxcUfm — THE BOYS (@TheBoysTV) April 20, 2026

Aquellos que residan en México podrán disfrutar de la nueva entrega última temporada de la ficción a las dos de la madrugada del miércoles 8 de abril, según el huso horario de la Zona Central. En ese mismo instante, a partir de las 2:00 horas, el nuevo capítulo de la sangruienta e irreverente serie de superhéroes estará disponible para los abonados de El Salvador, Costa Rica, Guatemala o Nicaragua.

A las 3:00 horas de la madrugada del miércoles será cuando The Boys continúe con su temporada final para el público residente en Perú, Ecuador, Panamá y Colombia. Para aquellos que se encuentren en Venezuela, Bolivia, República Dominicana o Puerto Rico, el episodio 5x04 de la aclamada ficción de Prime Video estará disponibles a las 4:00 horas de la madrugada del miércoles.

Por su parte, aquellos que residan en Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo) podrán ver la cuarta entrega de la última temporada de la serie basada en los cómics de Garth Ennis a partir de las 5:00 horas de la madrugada del miércoles.