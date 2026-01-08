¿A Que Hora Se Estrena La Temporada 2 De The Pitt En HBO Max? - HBO MAX

MADRID, 8 Ene. (CulturaOcio) -

La segunda temporada de The Pitt, el aclamado drama médico creado por R. Scott Gemmill y protagonizado por Noah Wyle, llega a HBO Max este viernes 9 de enero. La nueva entrega promete un ritmo trepidante en el ya conocido Pittsburgh Trauma Medical Hospital, con unos nuevos episodios cargados de cambios e incertidumbre... llega una nueva jefa a urgencias. Pero... ¿A qué hora se estrena la temporada 2 de The Pitt en HBO Max?

"The Pitt es un análisis realista de los retos a los que se enfrentan los trabajadores sanitarios en la América actual, visto a través de la lente de los héroes de primera línea que trabajan en un hospital moderno de Pittsburgh", reza la sinopsis de la serie que ya ha sido renovada por una tercera temporada.

Tras el estreno del primer capítulo este viernes 9 de enero (el jueves 8 para los espectadores de Estados Unidos y Latinoamérica), el resto de las 15 entregas que conforman la temporada 2 de The Pitt irán llegando semanalmente a la plataforma, quedando así su calendario de lanzamiento:

- Episodio 1: 9 de enero de 2026

- Episodio 2: 16 de enero de 2026

- Episodio 3: 23 de enero de 2026

- Episodio 4: 30 de enero de 2026

- Episodio 5: 6 de febrero de 2026

- Episodio 6: 13 de febrero de 2026

- Episodio 7: 20 de febrero de 2026

- Episodio 8: 27 de diciembre de 2026

- Episodio 9: 6 de marzo de 2026

- Episodio 10: 13 de marzo de 2026

- Episodio 11: 20 de marzo de 2026

- Episodio 12: 27 de marzo de 2026

- Episodio 13: 3 de abril de 2026

- Episodio 14: 10 de abril de 2026

- Episodio 15: 17 de abril de 2026

En cuanto al horario de estreno, el primer episodio de la segunda temporada de The Pitt estará disponible en HBO Max a las 18:00 horas del jueves 8 de enero en la Costa Oeste de Estados Unidos (Los Ángeles) lo que supone las 21:00 horas, según el horario de la Costa Este (Nueva York). Así, en España, la serie estará disponible en HBO Max a las 3:00 horas de la madrugada del viernes 9 de enero, a las dos de la madrugada en las Islas Canarias. Sin embargo, en otros países de habla hispana el horario variará.

Aquellos que residan en México podrán disfrutar de lo nuevo de la ficción protagonizada por Noah Wyle a las 19:00 horas del jueves 8 de enero, según el huso horario de la Zona Central. También a las siete de la tarde, la serie que sumerge a los espectadores en la adrenalina de las urgencias hospitalarias, estrenará la primera entrega de su segunda tanda de capítulos para los espectadores de El Salvador, Costa Rica, Guatemala o Nicaragua.

A las 20:00 horas del jueves será cuando lo nuevo de The Pitt comience su andadura para el público residente en Perú, Ecuador, Panamá y Colombia. Para aquellos que se encuentren en Venezuela, Bolivia, República Dominicana o Puerto Rico, el primer episodio de la segunda temporada de la serie de HBO Max estará disponible a las 21:00 horas del jueves.

Por su parte, aquellos que residan en Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo) podrán ver el inicio de la temporada 2 de la aclamada serie a partir de las 22:00 horas del jueves.