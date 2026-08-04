¿A Qué Hora Se Estrena La Temporada 4 De Ted Lasso En Apple TV? - APPLE TV

MADRID 4, (CulturaOcio)

La cuarta temporada de Ted Lasso aterriza en Apple TV este miércoles 5 de agosto. Tras el éxito de sus tres entregas anteriores, el risueño protagonista vuelve a Ritchmont para enfrentarse al nuevo reto de entrenar a un equipo femenino de fútbol. Pero... ¿a qué hora se estrena la temporada 4 de Ted Lasso en Apple TV?

"Ted (Jason Sudeikis) regresa a Richmond para afrontar el mayor reto de su carrera hasta la fecha: entrenar a un equipo femenino de fútbol de segunda división. A lo largo de la temporada, Ted y el equipo aprenderán a lanzarse a la piscina y a asumir riesgos que nunca imaginaron", adelanta la sinopsis de la cuarta temporada.

Esta nueva entrega de la serie contará con un total de 10 episodios. Tras el estreno del primero este miércoles 5 de agosto, el resto de los capítulos que conforman la temporada 4 de Ted Lasso irán llegando semanalmente a la plataforma, quedando así su calendario de lanzamiento:

- Capítulo 1: 5 de agosto

- Capítulo 2: 12 de agosto

- Capítulo 3: 19 de agosto

- Capítulo 4: 26 de agosto

- Capítulo 5: 2 de septiembre

- Capítulo 6: 9 de septiembre

- Capítulo 7: 16 de septiembre

- Capítulo 8: 23 de septiembre

- Capítulo 9: 30 de septiembre

- Capítulo 10: 7 de octubre

En cuanto al horario de estreno, la temporada 4 de Ted Lasso estará disponible en Apple TV a las 18:00 horas del martes 4 de agosto en la Costa Oeste de Estados Unidos (Los Ángeles) lo que supone a las 21:00 horas, según el horario de la Costa Este (Nueva York). Así, en España, la serie protagonizada y producida por el ganador del Emmy Jason Sudeikis estará disponible en Apple TV a las 3:00 horas de la madrugada miércoles 5 de agosto, a las dos de la madrugada en las Islas Canarias. Sin embargo, en otros países de habla hispana el horario variará.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA LA TEMPORADA 4 DE TED LASSO EN AMÉRICA LATINA?

Aquellos que residan en México podrán disfrutar del primer capítulo a las 19:00 horas del martes 4 de agosto, según el huso horario de la Zona Central. A esa misma hora, estará disponible para los abonados de El Salvador, Costa Rica, Guatemala o Nicaragua.

A las 20:00 horas del martes será cuando Ted Lasso vuelva a Apple TV para el público residente en Perú, Ecuador, Panamá y Colombia. Para aquellos que se encuentren en Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Chile o Puerto Rico, el nuevo episodio de la ficción estará disponible a las 21:00 horas del martes.

Por su parte, aquellos que residan en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo) podrán ver la cuarta temporada de la serie de Apple TV a partir de las 22:00 horas del martes.