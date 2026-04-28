Archivo - Ted Lasso entrena a un equipo de fútbol femenino en el tráiler de la temporada 4, que ya tiene fecha de estreno - COLIN HUTTON / APPLE TV - Archivo

MADRID, 28 Abr. (CulturaOcio) -

Ted Lasso regresará a Apple TV con su cuarta temporada. A modo de aperitivo hasta su estreno el 5 de agosto, la plataforma ha lanzado un tráiler que muestra el regreso del personaje de Jason Sudeikis para enfrentarse al que será su mayor desafío hasta ahora: entrenar a un equipo de fútbol femenino de segunda división.

El adelanto comienza con Lasso, aún medio despierto y vestido, mientras de fondo suena el tema de Mumford and Sons y Hozier, Rubber Band Man.

Instantes después, el personaje de Sudeikis se muestra sonriente al verse de nuevo en el campo de fútbol de Richmond. Seguidamente, las imágenes revelan los regresos de Roy Kent (Brett Goldstein), Rebecca Welton (Hannah Waddingham), Keeley Jones (Juno Temple) y Leslie Higgins (Jeremy Swift) en los nuevos episodios.

La siguiente secuencia muestra a Lasso durante un entrenamiento, esforzándose por motivar a las jóvenes jugadoras aspirantes del equipo femenino de segunda división. "Bienvenido de nuevo, entrenador", le dice un transeúnte mientras da un paseo. "Gracias, señor", responde Ted con amabilidad. "Lástima que estés entrenando a un equipo, a un grupo de chicas, imbécil", le suelta con desdén el transeúnte a continuación.

En ese momento, el avance deja claro que, a pesar de las dificultades, Lasso no está dispuesto a rendirse y hará todo lo necesario para transformar al equipo de fútbol femenino en un conjunto verdaderamente excepcional.

EL REGRESO DE LASSO A RICHMOND EN LA TEMPORADA 4

"En los nuevos episodios, Ted regresa a Richmond para enfrentarse a su mayor desafío hasta la fecha: entrenar a un equipo de fútbol femenino de segunda división. A lo largo de la temporada, Ted y el equipo aprenderán a lanzarse a la piscina, arriesgándose a hacer cosas que nunca pensaron que harían", reza la sinopsis de la temporada 4 de Ted Lasso.

Tras el estreno del primer episodio el 5 de agosto, Apple TV lanzará un nuevo capítulo cada miércoles hasta completar la cuarta temporada de Ted Lasso, cuyo episodio final llegará el 7 de octubre.

Además de Jason Sudeikis, Brett Goldstein, Hannah Waddingham, Juno Temple y Jeremy Swift, los nuevos episodios de la serie deportiva de Apple sumarán a su reparto a Tanya Reynolds, Jude Mack, Faye Marsay, Rex Hayes, Aisling Sharkey, Abbie Hern y Grant Feely, quienes se incorporan como nuevas caras en el elenco.

Sudeikis, además de protagonizar la serie, también ejerce de productor junto a Brendan Hunt, Joe Kelly, Jane Becker, Jamie Lee y Bill Wrubel. Por otro lado, Goldstein, quien además es guionista, ejerce como productor ejecutivo junto a Leanne Bowen.