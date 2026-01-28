Primeras imágenes de la temporada 4 de Ted Lasso que llega antes de lo previsto a Apple TV

Ted Lasso - APPLE TV

MADRID, 28 Ene. (CulturaOcio) -

La cuarta temporada de Ted Lasso, la serie protagonizada por Jason Sudeikis, llegará a Apple TV este verano, antes incluso de lo previstio inicialmente. Entretanto, la plataforma de streaming ha desvelado las primeras imágenes de la nueva entrega de la premiada ficción ganadora de varios premios Emmy y varios Globos de Oro y que actualmente se encuentra en fase de producción.

Así, la plataforma de la manzana mordida ha desvelado las cuatro primeras fotografías de la cuarta temporada, que muestran al ilustre y carismático entrenador de fútbol encarnado por Sudeikis enfrentándose a un nuevo desafio profesional... entrenar a un equipo de fútbol femenino de segunda división.

https://x.com/AppleTV/status/2016500546073419805

"En la cuarta temporada Ted regresa a Richmond, afrontando su mayor reto hasta la fecha: entrenar a un equipo femenino de fútbol de segunda división. A lo largo de la temporada, Ted y el equipo aprenden a lanzarse sin mirar, arriesgándose a hacer cosas que nunca pensaron que harían", reza la sinopsis de la temporada 4 de la comedia.

Ted Lasso, la laureada producción de Apple TV ha conseguido un total de 8 premios Emmy, entre los que destacan los galardones a mejor serie de comedia y el de mejor actor principal en serie de comedia para Sudeikis; además, Sudeikis fue galardonado como mejor actor de comedia en los Globos de Oro tambien bajo el paraguas de Ted Lasso.

El reparto de la ficción incluye nombres conocidos como el ya nombrado Jason Sudeikis como protagonista junto a la ganadora del Emmy Hannah Waddingham (Misión imposible: Sentencia final), Juno Temple (El caballero oscuro: La leyenda renace), el ganador del Emmy Brett Goldstein (Thor: Love and Thunder), Brendan Hunt (Cómo acabar sin tu jefe 2) y Jeremy Swift (Downton Abbey), que en la nueva temporada interpretarán a sus celebrados personajes. A ellos se suman nuevas incorporaciones como Tanya Reynolds, Jude Mack, Faye Marsey, Rex Hayes, Aisling Sharkey, Abbie Hern y Grant Feely.