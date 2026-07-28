Sobredosis de buen rollo en el tráiler de Ted Lasso temporada 4: "La vida es mucho más que fútbol" - APPLE TV

MADRID 28, (CulturaOcio)

La cuarta temporada de Ted Lasso, serie protagonizada y producida por el ganador del Emmy Jason Sudeikis, aterriza en Apple TV+ el próximo 5 de agosto. La plataforma ha lanzado un tráiler de esta nueva entrega, que contará con un total de diez episodios, en la que el optimista irrendento, y entrenador, Ted regresa al Ritchmont para afontar un nuevo reto: entrenar a un equipo femenino.

El adelanto comienza con Lasso mirando la puerta de los vestuarios donde aparece la palabra 'Believe' (cree), justo antes de que Roy Kent (Brett Goldstein) lo sorprenda para darle la bienvenida. "Me alegra verte", le dice el personaje de Goldstein, a lo que el protagonista responde con afecto antes de fundirse en un abrazo.

El avance muestra el nuevo reto del entrenador al frente de un equipo femenino. Entre regresos como el de Rebecca Welton (Hannah Waddingham) y nuevas incorporaciones, el clip sorprende al mostrar a Lasso sonriendo entre rejas. "Pero, ¿la vida es fútbol?", le pregunta el segundo entrenador a una de sus jugadoras, quien cierra el tráiler con una rotunda respuesta: "No, la vida es mucho más que fútbol".

"Ted (Sudeikis) regresa a Richmond para afrontar el mayor reto de su carrera hasta la fecha: entrenar a un equipo femenino de fútbol de segunda división. A lo largo de la temporada, Ted y el equipo aprenderán a lanzarse a la piscina y a asumir riesgos que nunca imaginaron", adelanta la sinopsis de la serie.

La ficción está protagonizada por Sudeikis, los ganadores del Emmy Goldstein y Waddingham, Juno Temple, Brendan Hunt y Jeremy Swift. Las nuevas inorporaciones al reparto son Tanya Reynolds, Jude Mack, Faye Marsay, Rex Hayes, Aisling Sharkey, Abbie Hern y Grant Feely.

Sudeikis, además de protagonizar la serie, también ejerce de productor junto a Brendan Hunt, Joe Kelly, Jane Becker, Jamie Lee y Bill Wrubel. Por otro lado, Goldstein, quien además es guionista junto a Sarah Walker, Phoebe Walsh y Julia Lindon, ejerce como productor ejecutivo junto a Leanne Bowen.