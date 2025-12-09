¿A que hora se estrena la temporada 2 de Percy Jackson y los dioses del Olimpo en Disney+?

Percy Jackson y los dioses del Olimpo - DISNEY+

MADRID, 9 Dic. (CulturaOcio) -

La segunda temporada de Percy Jackson y los dioses del Olimpo, la serie basada en El mar de los monstruos, la segunda entrega de la saga literaria de Rick Riordan, llega este 10 de diciembre a Disney+ con el estreno simultáneo de dos episodios. La nueva temporada de la ficción creada por Rick Riordan y Jonathan E. Steinberg, seguirá las aventuras del protagonista en busca de un milagro para salvar el campamento. Pero... ¿A que hora se estrena la segunda temporada de Percy Jackson y los dioses del Olimpo?

"Después de que la frontera protectora del Campamento Mestizo es vulnerada, Percy Jackson se embarca en una odisea épica en el Mar de los Monstruos en busca de su mejor amigo Grover y de la única cosa que puede salvar el campamento: el Vellocino de Oro. Con la ayuda de Annabeth, Clarisse y su recién descubierto hermanastro cíclope Tyson, la supervivencia de Percy es crucial en la lucha para detener a Luke, el Titán Kronos y su inminente plan para destruir el Campamento Mestizo y, en última instancia, el Olimpo", reza la sinopsis de la segunda temporada.

Tras el estreno simultáneo de los dos primeros capítulos, el resto de los ocho episodios que conforman la temporada 2 de Percy Jackson y los dioses del Olimpo llegarán a la plataforma de forma semanal cada miércoles, quedando así su calendario de estreno:

- Episodio 1 y 2: 10 de diciembre de 2026

- Episodio 3: 17 de diciembre de 2026

- Episodio 4: 24 de diciembre de 2026

- Episodio 5: 31 de diciembre de 2026

- Episodio 6: 7 de enero de 2026

- Episodio 7: 14 de enero de 2026

- Episodio 8: 21 de enero de 2026

Así, la segunda temporada de la ficción de Riordan, estará disponible en Disney+ a partir de las 00:00 horas del miércoles 10 de diciembre en la Costa Oeste de Estados Unidos (Los Ángeles), a las 3:00 horas, según el horario de la Costa Este (Nueva York). Eso supondrá que en España, la nueva hornada de capítulos, llegará a la plataforma a las 9:00 de la mañana de ese mismo día. Una hora antes, a las 8:00 horas, la ficción verá la luz para el público residente en las Islas Canarias.

Sin embargo, en otros países de habla hispana, el lanzamiento de la serie original de Disney+, tendrá otro horario. Así, en México la ficción protagonizada por Walker Scobell, Leah Sava Jeffries, Aryan Simhadri, Charlie Bushnell, Dior Goodjohn y Daniel Diemer llegará a Disney+ a las dos de la madrugada del miércoles. Mismo horario para otros países como El Salvador, Costa Rica, Guatemala o Nicaragua.

No será hasta las 3:00 horas del miércoles cuando la segunda temporada de Percy Jackson y los dioses del Olimpo aterrice en otros países como Perú, Ecuador, Panamá o Colombia. A partir de las 4:00 horas, los espectadores de Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Chile o Puerto Rico podrán disfrutar de la segunda entrega de la serie.

Por su parte, aquellos que residan en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo) podrán disfrutar de lo nuevo de Disney+ desde las 5:00 horas de este miércoles.