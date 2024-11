La temporada 2 de Percy Jackson ya tiene a su nuevo Zeus tras la muerte de Lance Reddick

MADRID, 26 Nov. (CulturaOcio) -

Percy Jackson y los Dioses del Olimpo, adaptación de la saga homónima de Rick Riordan, llegaba a Disney+ el pasado año con su primera temporada y poco después se anunciaba su renovación para una segunda tanda de capítulos. La entrega llegará en algún punto de 2025 y si bien todavía no se ha dado a conocer una fecha de estreno concreta, sí que se han ido revelando algunos de los miembros que se han unido al reparto... Y quizá uno de los fichajes más importantes sea el del nuevo actor que encarnará al dios griego Zeus, a quien ya diera vida en los anteriores episodios el fallecido Lance Reddick.

Según informa Variety, el encargado de recoger el testigo de Reddick como la deidad del cielo y el rayo será el ganador de dos Emmy y un Tony, Courtney B. Vance. El actor es conocido por sus papeles en American Horror Story: The People v. O.J. Simpson o La caza del octubre rojo e interpretará al agente Cobra Bubbles en la película en imagen real de Lilo y Stitch, que llegará a los cines el 23 de mayo de 2025.

"No puedo expresar lo emocionado que estoy por unirme al extraordinario reparto de Percy Jackson y los Dioses del Olimpo. Hay pocos momentos en la carrera de un actor en los que puedas decir sinceramente que estás a punto de embarcarte en una serie que cuenta con una base de fans tan devota, llena de personajes queridos en todo el mundo y basada en una serie de libros de gran éxito", ha expresado el actor en un comunicado.

"Sé que meterme en el papel de Zeus será una experiencia memorable, y le daré un abrazo celestial a mi hermano Lance Reddick, que nos dejó demasiado pronto", añadía Vance. Y es que el de Percy Jackson y los Dioses del Olimpo fue uno de los últimos papeles de Reddick, que fallecía el pasado marzo, poco después de que terminara la producción de la serie. El intérprete solo dio vida al dios en el capítulo final de la temporada, pero según remarcaron los responsables de la ficción, su encarnación del personaje fue memorable.

"El día que perdimos a Lance Reddick, perdimos a un icono", señalaba Dan Shotz, productor ejecutivo de la ficción, tal y como recoge el medio estadounidense. "Me sentí muy afortunado de ver a este hombre erguido en el monte Olimpo, pero sobre todo me sentí afortunado de poder llamarle amigo. Encontrar a alguien que asumiera este papel en el futuro no era tarea fácil, pero cuando el icono Courtney B. Vance respondió a la llamada, supimos que los dioses estaban escuchando", explicó.