¿A qué hora se estrena la temporada 6 de Fear the Walking Dead?

MADRID, 10 Oct. (CulturaOcio) -

Tras el regreso de la décima temporada de 'The Walking Dead' y el debut de 'The Walking Dead: World Beyond', ahora le toca el turno a la sexta temporada de 'Fear the Walking Dead', el primer spin-off del universo zombi creado por Robert Kirkman, que emitirá su primer episodio en Estados Unidos este domingo 11 de octubre. Ahora bien, ¿a qué hora se estrenará en España e Hipanoamérica?

A diferencia del regreso de 'The Walking Dead' y del estreno de 'World Beyond', la sexta temporada de 'Fear the Walking Dead' no tendrá un estreno simultáneo. En Estados Unidos, el primer capítulo se verá en AMC a las 21:00 horas de la costa este, a las 20:00 horario central y a las 19:00 de la costa oeste.

Sin embargo, tanto en España como en Hispanoamérica, el estreno será a las 23:00 horas del 12 de octubre, en AMC España y AMC Latinoamérica respectivamente. ¿Qué quiere decir eso? Que el episodio 1 se emitirá en cada país a las 23:00 hora local.

Con lo cual, será a las 23:00 de España, como también a las 23:00 de México, Argentina, Perú o Colombia cuando se emita el regreso de Fear The Walking Dead, no dependiendo del huso horario al no ser estreno simultáneo. De esta manera, la emisión se adapta a la realidad de cada país. En esta sexta temporada habrá una importante novedad. El actor Lennie James, que interpreta a Morgan, se estrenará como director, al dirigir uno de los episodios.

Después de ser separados por Virginia (Colby Minifie) y sus Pioneros, el grupo se encuentra dispersado en sus extensos asentamientos. Morgan, en su último mensaje de la pasada temporada, imploró al grupo que "viviera" y en esta temporada descubriremos lo que eso significa para cada protagonista.

Algunos se sentirán intrigados por la estabilidad y oportunidad que ofrecen las comunidades de Virginia, otros se hundirán en la oscuridad y otros lucharán contra esta imposición. La vida detrás de los muros de Virginia les pondrá a prueba de diferentes maneras, obligándoles a forjar sus identidades en este nuevo mundo.