The Walking Dead ya ha revelado demasiados detalles de su final

MADRID, 9 Oct. (CulturaOcio) -

AMC anunció que The Walking Dead terminará tras su temporada 11 y reveló que Daryl (Norman Reedus) y Carol (Melissa McBride) tendrán su propio spin-off. Con esta noticia, la cadena desveló un detalle clave sobre el final, dejando claro que los personajes más queridos estaban a salvo.

Por su parte, Robert Kirkman, creador del cómic en el que se basa la serie, declaró que "nadie está a salvo" en el mundo de The Walking Dead, y finalmente mató a Rick Grimes, el protagonista de la saga.

La ficción comenzó tan brutal como los cómics de Kirkman, pero parece que la realidad de intentar hacer una producción para millones de personas ha llevado a tomar decisiones seguras. La idea de que dos de los personajes más populares están a salvo de morir no es una sorpresa, pero algunos fans se han quejado de que hayan revelado abiertamente que van a sobrevivir.

Tal como señala Gamespot, parece improbable que, con solo 20 episodios antes del final de una de las series de televisión más exitosas de los últimos tiempos, The Walking Dead haga grandes cambios de cara a la temporada 11. La publicación señala que, si AMC hubiera anunciado el spin-off después de emitir A Certain Doom, los fans no habrían percibido esto como una revelación del desenlace.

Una pregunta que se han hecho muchos fans es si la serie podría terminar de una manera similar al cómic. Si bien la muerte de Rick Grimes en el cómic no tendría el mismo impacto en la televisión, ya que se marchó en la temporada 9, una visión de un mundo que se ha reconstruido en relativa paz es lo más cercano a un final feliz para los protagonistas. Además, esta resolución sería la transición perfecta para la serie de Carol y Daryl, de los que ya se conoce el destino.