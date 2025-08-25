Archivo - Tragedia en Emily en París: Muere Diego Borella, asistente de dirección, durante el rodaje de la quinta temporada - STEPHANIE BRANCHU/NETFLIX - Archivo

MADRID, 25 Ago. (CulturaOcio) -

Diego Borella, asistente de dirección de Emily en París, ha fallecido a los 47 años durante el rodaje de la quinta temporada de la serie. Según informa La Repubblica, el cineasta italiano sufrió un colapso y se desmayó el pasado jueves 21 de agosto en el Hotel Danieli (Venecia), uno de los lugares de filmación de la ficción de Netflix.

De acuerdo con el diario italiano, sobre las 19:00 horas Borella se desplomó ante varios compañeros de rodaje mientras se preparaban para grabar una escena de la nueva temporada de Emily en París. El personal sanitario intentó asistirle, pero los servicios médicos no pudieron reanimarlo.

"Nos entristece profundamente confirmar el repentino fallecimiento de un miembro de la familia de producción de Emily en París", señaló a BBC News un portavoz de Paramount Television Studios. "Nuestros corazones están con la familia y los seres queridos durante este momento increíblemente difícil", continúa.

Tras el fallecimiento de Borella, Netflix suspendió temporalmente el rodaje de Emily en París, cuya finalización estaba prevista entre el 15 y el 25 de agosto. El estreno de la quinta temporada se mantiene fijado para el 18 de diciembre y sitúa a Emily Cooper (Lily Collins) al frente de la agencia Grateau en Roma, además de contar con el regreso nombres habituales de la serie como Philippine Leroy-Beaulieu, Ashley Park, Lucas Bravo o Lucien Laviscount.