Trailer de la temporada 5 de Emily en París... ahora en Roma

MADRID, 3 Dic. (CulturaOcio) -

Ya está aquí el trailer de la quinta temporada de Emily en París. La nueva entrega de la serie protagonizada por Lily Collins contará con diez episodios que estarán disponibles en Netflix a partir del próximo 18 de diciembre.

En el avance, de poco más de dos minutos de duración, Emily se enfrenta a su "primer día como directora en Roma". La protagonista cambia París por la capital italiana, una ciudad desconocida para ella en la que el amor, las dificultades para adaptarse a su nuevo contexto y la nostalgia por su vida anterior la llevan a "dar un paso atrás" en su carrera para seguir avanzando.

El tráiler muestra cómo el personaje de Collins intenta ser "una romana más" mientras intenta implementar su saber profesional entre los italianos... algunos de ellos tan atractivos como las imponentes estampas turísticas de la capital italiana que trufan todo el adelanto.

https://www.youtube.com/watch?v=_wdrSPADb5w

"Emily, a la que han nombrado responsable de la Agence Grateau en Roma, se enfrenta a desafíos profesionales y sentimentales mientras aprende a moverse por una ciudad nueva. Sin embargo, cuando todo parece encajar, una mala decisión en el trabajo desata un efecto dominó que sacude su vida personal y profesional.

La protagonista, en un intento por recuperar la estabilidad, decide apoyarse en su anterior estilo de vida, hasta que un gran secreto pone en peligro una de sus relaciones más estrechas", señala la sinopsis oficial.

El elenco que acompaña a Collins en los nuevos episodios de Emily en París está compuesto por: Philippine Leroy-Beaulieu (Sylvie Grateau), Ashley Park (Mindy Chen), Lucas Bravo (Gabriel), Samuel Arnold (Julien), Bruno Gouery (Luc), William Abadie (Antoine Lambert), Lucien Laviscount (Alfie), Eugenio Franceschini (Marcello), Thalia Besson (Genevieve), Paul Forman (Nico), Arnaud Binard (Laurent G), Minnie Driver (Princesa Jane), Bryan Greenberg (Jake) y Michèle Laroque (Yvette).

La quinta temporada de Emily en París, creada, producida y con guión de Darren Star, también cuenta con Tony Hernández, Lilly Burns, Andrew Fleming, Stephen Brown, Alison Brown, Robin Schiff, Grant Sloss y Joe Murphy, como productores ejecutivos.