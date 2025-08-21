Primer vistazo a la temporada 5 de Emily en París, que viaja a Venecia y ya tiene fecha de estreno en Netflix

MADRID, 21 Ago. (CulturaOcio) -

La quinta temporada de Emily en París llegará a Netflix el 18 de diciembre. La plataforma de streaming ha lanzado unas reveladoras imágenes, que confirman que el personaje de Lily Collins dejará la capital francesa en los nuevos episodios para aterrizar en nada menos que Italia.

Según ha revelado Darren Star, creador de la serie, esta nueva entrega será "una historia de dos ciudades: Roma y París". Pero parece que esta no será la única ciudad italiana que Emily visite, pues una de las imágenes de la temporada 5 muestra al personaje de Collins surcando los canales de Venecia a bordo de una góndola.

En esta quinta entrega, que constará de 10 episodios, Emily estará al frente de la Agence Grateau en Roma, donde tendrá que lidiar con nuevos retos. No obstante, aunque Italia se convertirá en un escenario clave en la serie, esta continuará abordando las vivencias de Emily en Francia.

Según reza la sinopsis oficial, "cuando parecía que todo iba viento en popa, una idea en la oficina se tuerce y acaba pasándole factura en lo personal y en lo profesional. En busca de un poco de calma, Emily se sumerge en su estilo de vida francés hasta que un gran secreto pone en jaque una de sus relaciones más importantes. Al conseguir afrontar los problemas de frente y con sinceridad, Emily consigue lazos más fuertes, mayores conexiones, más claridad y las ganas de abrirse a nuevas oportunidades".

Collins vuelve a protagonizar y producir la serie, que completa su reparto con Philippine Leroy-Beaulieu (Sylvie Grateau), Ashley Park (Mindy Chen), Lucas Bravo (Gabriel), Samuel Arnold (Julien), Bruno Gouery (Luc), William Abadie (Antoine Lambert), Lucien Laviscount (Alfie), Eugenio Franceschini (Marcello), Thalia Besson (Genevieve), Paul Forman (Nico), Arnaud Binard (Laurent G), Minnie Driver (Princesa Jane), Bryan Greenberg (Jake) y Michèle Laroque (Yvette).