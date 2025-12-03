Archivo - Sabrina Carpenter, contra Donald Trump por usar su música en un vídeo del ICE: "Es malvado y repugnante"- FRED DUVAL / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO - Archivo

MADRID, 3 Dic. (CulturaOcio) -

El lunes 1 de diciembre, la cuenta de la Casa Blanca compartía un vídeo sobre las detenciones del ICE usando la canción Juno, de Sabrina Carpenter, en el montaje. La artista no ha dudado en criticar duramente esta acción.

"Este vídeo es malvado y repugnante. No me involucréis nunca a mí ni a mi música para beneficiar vuestra agenda inhumana", ha comentado la cantante en X, en respuesta a la publicación de la Casa Blanca.

El vídeo en cuestión muestra a diferentes personas siendo perseguidas, arrestadas e incluso esposadas por agentes del ICE, con el tema de Carpenter, que dice "have you ever tried this one?" (¿alguna vez has probado esto? en español) sonando de fondo.

Have you ever tried this one?



Bye-bye 👋😍 pic.twitter.com/MS9OJKjVdX — The White House (@WhiteHouse) December 1, 2025

Por su lado, la Casa Blanca ha respondido al enfado de Carpenter con un mensaje que también incluía referencias a sus canciones. "Aquí hay un mensaje breve y conciso [en inglés, 'Short n' Sweet', como el álbum de la artista] para Sabrina Carpenter: no nos disculparemos por deportar de nuestro país a peligrosos criminales ilegales, asesinos, violadores y pedófilos. Cualquiera que defienda a estos monstruos enfermos debe ser estúpido, ¿o es lento? [en inglés, 'stupid or slow', versos del tema Manchild]", expresó la portavoz Abigail Jackson.

No es la primera vez que la administración de Trump usa música popular en sus campañas, y es que recientemente se servía de canciones del último álbum de Taylor Swift en varias publicaciones, si bien en este caso, la estrella del pop no se ha pronunciado al respecto. Quien sí ha protestado ante la apropiación de sus temas, aparte de Carpenter, han sido artistas como Olivia Rodrigo o Jack White de The White Stripes que, de hecho, demandó a Trump por usar Seven Nation Army en un vídeo de campaña.