Taylor Swift brilla en el tráiler de The Eras Tour - The Final Show, película del último concierto de su gira - DISNEY+

MADRID, 2 Dic. (CulturaOcio) -

Ya está aquí el espectacular tráiler de Taylor Swift: The Eras Tour - The Final Show, película que documenta el último espectáculo de la exitosa gira mundial de la artista. El filme, dirigido por Glenn Weiss y producido por la propia Swift, verá la luz en Disney+ el próximo 12 de diciembre.

"Hemos tenido mucho tiempo para prepararnos para el final de esta gira y esta noche vamos a dar un último concierto para vosotros aquí", dice la cantante en el adelanto, de poco más de un minuto y medio de duración. La película incluye el repertorio al completo de su disco The Tortured Poets Department, el cual se añadió a la gira tras su lanzamiento en 2024.

El tráiler de la cinta, que se grabó durante el espectáculo final del Eras Tour en Vancouver (Canadá), muestra a Swift conquistando el escenario arropada por sus fans, a los que no deja de agradecer su apoyo en el clip. "Quiero dar las gracias a cada uno de vosotros por formar parte del capítulo más emocionante de toda mi vida hasta la fecha", manifiesta la cantante.

Por otra parte, el mismo día del lanzamiento de la película verá la luz The End of an Era, serie documental que, a lo largo de seis episodios, promete "captar la magia de la gira de Taylor Swift con momentos entre bastidores y actuaciones especiales con otros artistas" como Gracie Abrams, Sabrina Carpenter, Ed Sheeran o Florence Welch.