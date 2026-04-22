¿A Qué Hora Se Estrena Stranger Things: Relatos Del 85 En Netflix? - NETFLIX

MADRID, 22 Abr. (CulturaOcio) -

Tras el épico y también muy polémico final de su quinta temporada, Stranger Things, una de las marcas más exitosas de Netflix, regresa a la plataforma con Stranger Things: Relatos del 85. Se trata de una precuela que, en clave de animación, ambienta su trama entre la segunda y tercera entrega de la serie original. ¿A qué hora se estrena en Netflix Stranger Things: Relatos del 85?

"En invierno de 1985, la nieve cubre toda la ciudad y por fin se disipa el terror del Mundo del Revés. Once, Mike, Will, Dustin, Lucas y Max han vuelto a su vida de siempre: Dragones y Mazmorras, guerras de bolas de nieve y días tranquilos. Pero algo horrible se despierta bajo el hielo. ¿Viene del Mundo del Revés? ¿De las entrañas del laboratorio de Hawkins? ¿O de un lugar totalmente distinto?", reza la sinopsis oficial de la serie.

En cuanto al horario del estreno, los diez episodios de Stranger Things: Relatos del 85 estarán disponibles en Netflix a las 0:00 horas de este jueves 23 de abril, según el horario de la Costa Oeste de Estados Unidos (Los Ángeles) y a las 3:00 de la madrugada del mismo día según el horario de la Costa Este (Nueva York). Eso supondrá que en España la serie de animación llegará a la plataforma a las 9:00 horas de este jueves 23 de abril. Una hora antes, a las 8:00 horas, la ficción verá la luz para el público residente en las Islas Canarias.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA STRANGER THINGS: RELATOS DEL 85 EN AMÉRICA LATINA?

Sin embargo, en otros países de habla hispana, el regreso de Stranger Things tendrá otro horario. Así, en México, los espectadores podrán disfrutar de las nuevas aventuras de Once, Will, Dustin, Lucas y compañía a partir de las 2:00 de la madrugada del jueves. También a esa misma hora, la ficción llegará a El Salvador, Costa Rica, Guatemala y Nicaragua.

Una hora más tarde, es decir, a las 3:00 horas del jueves 23 de abril, los diez episodios de Relatos del 85 se podrán ver en Netflix en territorios como Perú, Ecuador, Panamá o Colombia. A las 4:00 horas, la serie estará disponible en Venezuela, Bolivia, República Dominicana o Puerto Rico.

Será a las 5:00 horas de la madrugada del viernes cuando Stranger Things: Relatos del 85 esté disponible en Netflix para sus abonados de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo).