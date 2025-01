MADRID, 7 Ene. (CulturaOcio) -

Tripulación Perdida (Skeleton Crew), la nueva serie de Star Wars, encara su recta final en Disney+ con el estreno de su séptimo y penúltimo episodio. La ficción protagonizada por Jude Law sigue los pasos de un grupo de niños perdidos en la galaxia que intentan regresar a su planeta natal. Aquellos que estén disfrutando de esta aventura interplanetaria creada por Jon Watts se preguntarán... ¿A qué hora se estrena Star Wars: Tripulación Perdida 1x07 en Disney+?

En el episodio anterior, tras la terrible traición de Jod, los jóvenes Fern, KB, Neel y Wim se las apañaron para regresar a su nave y, tras escapar hábilmente de una situación crítica, intentar volver a At Attin. Mientras tanto, el misterioso y ladino Jod ha conseguido convencer al temible grupo de piratas liderado por, pometiéndoles cumplir la promesa del mítico capitan Tak Rennod y llevarles hasta el planeta del tesoro... que no es otro que At Attin.

Tras el lanzamiento simultáneo de sus dos primeros episodios, el resto de entregas de Star Wars: Tripulación Perdida llegan a Disney+ de forma semanal, quedando así su calendario de estreno:

- Episodio 1: Martes, 3 de diciembre

- Episodio 2: Martes, 3 de diciembre

- Episodio 3: Miércoles, 11 de diciembre

- Episodio 4: Miércoles, 18 de diciembre

- Episodio 5: Miércoles, 25 de diciembre

- Episodio 6: Miércoles, 1 de enero

- Episodio 7: Miércoles, 8 de enero

- Episodio 8: Miércoles, 15 de enero

En cuanto al horario de estreno, el nuevo capítulo de Star Wars: Tripulación Perdida estará disponible en Disney+ a las 18:00 horas del martes 7 de enero en la Costa Oeste de Estados Unidos (Los Ángeles) lo que supone las 21:00 horas, según el horario de la Costa Este de Estados Unidos (Nueva York). Así, en España, el séptimo episodio de la serie estará disponible en Disney+ a las 3:00 horas de la madrugada del miércoles 8 de enero, a las 2:00 horas en las Islas Canarias. Sin embargo, en otros países de habla hispana el horario variará.

Aquellos que residan en México podrán regresar al universo de Star Wars a las 20:00 horas del martes, según el huso horario de la Zona Central. También a las 20:00 horas, la nueva entrega de Tripulación Perdida estará disponible para los espectadores de El Salvador, Costa Rica, Guatemala o Nicaragua.

A las 21:00 horas del martes será cuando el episodio siete de la ficción de la saga de Lucasfilm estará disponible para el público residente en Perú, Ecuador, Panamá y Colombia. Para aquellos que se encuentren en Venezuela, Bolivia, República Dominicana o Puerto Rico, Skeleton Crew continuará narrando esta entrañable aventura intergaláctica desde las 22:00 horas del martes.

Por su parte, aquellos que residan en Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo) podrán disfrutar del capítulo 7 de la nueva serie de Lucasfilm desde las 23:00 horas del martes en Disney+.