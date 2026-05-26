¿A qué hora se estrena Spider-Noir, la serie de Nicolas Cage, en Prime Video?

¿A Qué Hora Se Estrena Spider Noir En Prime Video? - AMAZON PRIME VIDEO

MADRID, 26 May. (CulturaOcio) -

Spider-Noir, la serie en imagen real basada en el personaje de Marvel y protagonizada por Nicolas Cage, llega a Prime Video este miércoles 27 de mayo. En ella, Ben Reilly es un detective privado de la Nueva York de los años 30 que oculta sus poderes arácnidos mientras intenta dejar atrás su faceta de superhéroe tras una tragedia personal. Pero... ¿a qué hora se estrena Spider-Noir en Prime Video?

Frente a Spider-Noir se alzará Silvermane, el despiadado capo criminal interpretado por Brendan Gleeson, que moverá los hilos del submundo neoyorquino. Pero Ben también tendrá que cruzarse con otros peligrosos enemigos con habilidades sobrehumanas, entre ellos Sandman, el temible Hombre de Arena al que da vida Jack Huston; Tombstone, interpretado por Abraham Popoola; Megawatt, encarnado por Andrew Lewis Caldwell; y el incendiario Jimmy Addison, personaje de Jack Mikesell.

Los ocho episodios de la serie, que llegan a la plataforma este miércoles, podrán verse en dos formatos: "auténtico Blanco y Negro" y "Color Verdadero" ('True-Hue Full Color'). Junto a Cage y Gleeson, completan el reparto de la ficción Brendan Gleeson, Lamorne Morris, Karen Rodríguez y Andrew Caldwell, entre otros.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA SPIDER-NOIR EN PRIME VIDEO?

En cuanto al horario de estreno, Spider-Noir estará disponible en Prime Video a las 00:00 horas del miércoles 27 de mayo en la Costa Oeste de Estados Unidos (Los Ángeles), lo que supone las 3:00 horas, según el horario de la Costa Este (Nueva York). Así, la serie protagonizada por Nicolas Cage podrá verse desde España a las 9:00 horas de la mañana del miércoles y una hora antes, a las 8:00 de la mañana, en las Islas Canarias. Sin embargo, en otros países de habla hispana el horario variará.

Aquellos que residan en México podrán disfrutar de las ocho entregas a la una de la madrugada del miércoles 27 de mayo, según el huso horario de la Zona Central. A esa misma hora, la serie de superhéroes estará disponible para los abonados de El Salvador, Costa Rica, Guatemala o Nicaragua.

A las 2:00 horas de la madrugada del miércoles será cuando Spider-Noir llegue para el público residente en Perú, Ecuador, Panamá y Colombia. Para aquellos que se encuentren en Venezuela, Bolivia, República Dominicana o Puerto Rico, la producción de Prime Video estará disponible a las 3:00 horas de la madrugada del miércoles.

Por su parte, aquellos que residan en Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo) podrán ver los ocho capítulos de la serie protagonizada por Nicolas Cage a partir de las 4:00 horas de la madrugada del miércoles.