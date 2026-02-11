¿A Qué Hora Se Estrena Predator: Badlands En Disney+? - DISNEY

MADRID, 11 Feb. (CulturaOcio) -

Predator: Badlands, la más reciente entrega de la saga Depredador, franquicia que nació a finales de los años 80 con Arnold Schwarzenegger como gran estrella, llega a Disney+. Tras su exitoso paso por las salas de cine, la película protagonizada por Elle Fanning y dirigida por Dan Trachtenberg aterriza en la plataforma de streaming de La Casa del Ratón. ¿A qué hora se estrena Predator: Badlands en Disney+?

El filme profundiza en la mitología de los Yautja, la raza de temibles cazadores intergalácticos, presentando a nuevos personajes Dek (Dimitrius Schuster-Koloamatangi) y Thia (Elle Fanning), dos seres muy distintos pero que, perdidos en un planeta totalmente hostil, trazarán una alianza inesperada.

Con su mezcla de cruda acción, supervivencia, impactantes efectos visuales y humor, Predator: Badlands se convirtió en la película más taquillera en los 38 años de historia de la franquicia Depredador. La cinta recaudó 184,5 millones de dólares en todo el mundo, superando al anterior récord de Alien vs. Predator (2004), que alcanzó los 177,4 millones. Todas las películas de la saga Predator ya están disponibles en Disney+.

En cuanto al horario del estreno, Predator: Badlands estará disponible en Disney+ a las 00:00 horas del juees 11 de febrero en la Costa Oeste de Estados Unidos (Los Ángeles), a las 3:00 horas, según el horario de la Costa Este (Nueva York). Eso supondrá que en España la última entrega de la saga Depredador llegará a la plataforma a las 9:00 horas de la mañana de ese mismo día. Una hora antes, a las 8:00 horas, el filme verá la luz para el público residente en las Islas Canarias.

Sin embargo, en otros países de habla hispana, el lanzamiento de la cinta tendrá otro horario. Así, en México la película dirigida por Dan Trachtenberg llegará a Disney+ a la una de la madrugada del jueves. Mismo horario para otros países como El Salvador, Costa Rica, Guatemala o Nicaragua.

No será hasta las 2:00 horas del jueves cuando Predator: Badlands esté disponible en otros países como Perú, Ecuador, Panamá o Colombia. A partir de las 3:00 horas, los espectadores de Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Chile o Puerto Rico podrán disfrutar del trepidante filme de acción y ciencia ficción.

Por su parte, aquellos que residan en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo) podrán disfrutar de Predator: Badlands desde las 4:00 horas de este jueves.