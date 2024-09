¿A qué hora se estrena El Pingüino, spin-off de The Batman, en Max?

MADRID, 19 Sep. (CulturaOcio) -

Este viernes 20 de septiembre se estrena en Max El Pingüino, el spin-off de The Batman centrado en uno de los villanos más icónicos de Gotham. La miniserie continuará donde lo dejó la cinta de Matt Reeves, con un Oswald Cobb interpretado de nuevo por Colin Farrell que tratará de afianzarse como el gran capo de la ciudad tras la muerte de Carmine Falcone. ¿A qué hora se estrena el primer capítulo de El Pingüino, el spin-off de The Batman, en Max?

"Con la ciudad destrozada después del colapso de los diques, Oz busca llenar el vacío de poder que dejó la muerte de Carmine Falcone y darle a su madre Francis la vida que siempre le prometió. Pero antes Oz tendrá que enfrentarse a sus enemigos, incluidos los hijos de Falcone: Sofia Falcone y Alberto Falcone; la familia Maroni, dirigida por su patriarca encarcelado, Salvatore Maroni; y la propia reputación desmoralizadora de Oz como El Pingüino", reza la sinopsis oficial de la miniserie creada por Lauren LeFranc.

El primer episodio de El Pingüino llega a la plataforma este viernes 20 de septiembre en España (la noche del jueves 19 de septiembre en América). Un estreno inusual, ya que después los capítulos pasarán a estrenarse, como suele ser habitual en las series estrella de HBO como La Casa del Dragón o The Last of Us, en la madrugada del domingo al lunes.

Así cada semana hasta el 11 de noviembre, los fans de DC podrán regresar al universo caballero oscuro articulado por Matt Reeves. El calendario de estreno de El Pingüino queda tal que así:

- Episodio 1: Viernes 20 de septiembre a las 03:00h. en España.

- Episodio 2: Lunes 30 de septiembre a las 03:00h. en España.

- Episodio 3: Lunes 7 de octubre a las 03:00h. en España.

- Episodio 4: Lunes 14 de octubre a las 03:00h. en España.

- Episodio 5: Lunes 21 de octubre a las 03:00h. en España.

- Episodio 6: Lunes 28 de octubre a las 03:00h. en España.

- Episodio 7: Lunes 4 de noviembre a las 03:00h. en España.

- Episodio 8: Lunes 11 de noviembre a las 03:00h. en España.

En cuanto al horario de lanzamiento, el primer episodio de El Pingüino estará disponible en Max a las 18:00 horas del jueves 19 de septiembre en la Costa Oeste de Estados Unidos (Los Ángeles) lo que supone las 21:00 horas, según el horario de la Costa Este (Nueva York). Así, en España, la serie secuela de The Batman estará disponible en Max a las 3:00 horas de la madrugada del viernes 20 de septiembre, a las 2:00 horas en las Islas Canarias. Sin embargo, en otros países de habla hispana el horario variará.

Aquellos que residan en México podrán regresar a las lúgubres calles de Gotham a las 19:00 horas del jueves, según el huso horario de la Zona Central. También a las 19:00 horas, la serie protagonizada por Colin Farrell estrenará su primer capítulo para los espectadores de El Salvador, Costa Rica, Guatemala o Nicaragua.

A las 20:00 horas del jueves será cuando el primer episodio de la miniserie estará disponible para el público residente en Perú, Ecuador, Panamá y Colombia. Para aquellos que se encuentren en Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Chile o Puerto Rico, El Pingüino continuará en streaming la historia iniciada por Matt Reeves desde las 21:00 horas del jueves.

Por su parte, aquellos que residan en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo) podrán disfrutar del primer episodio del spin-off de The Batman desde las 22:00 horas del jueves.