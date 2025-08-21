MADRID, 21 Ago. (CulturaOcio) -

La segunda temporada de El Pacificador (Peacemaker) comienza su andadura en HBO Max este viernes 22 de agosto con el estreno de su primer episodio. En teoría, la ficción protagonizada por John Cena buscará transitar del ya extinto Snyderverse en el que nació hasta el nuevo universo DC capitaneado por James Gunn y Peter Safran. Pero... ¿A qué hora se estrena El Pacificador (Peacemaker) 2x01 en HBO Max?

Estrenada en 2022, la serie nació como un spin-off de El Escuadrón Suicida, película de 2021 dirigida por el propio Gunn en la que el personaje de Cena formaba equipo con otros villanos o antihéroes como Harley Quinn, Bloodsport o King Shark. En un avance de la temporada 2 se introdujo el concepto de viajes multiversales, lo que hace pensar a los fans que la ficción arreglará los problemas de canon para encuadrarse dentro del flamante DCU.

Tras el lanzamiento del primer episodio este viernes 22 de agosto, el resto de los ocho capítulos que conforman la temporada 2 de El Pacificador irán llegando a la plataforma semanalmente, quedando así su calendario de estreno.

- Episodio 1: 22 de agosto de 2025

- Episodio 2: 29 de agosto de 2025

- Episodio 3: 5 de septiembre de 2025

- Episodio 4: 12 de septiembre de 2025

- Episodio 5: 19 de septiembre de 2025

- Episodio 6: 26 de septiembre de 2025

- Episodio 7: 3 de octubre 2025

- Episodio 8: 10 de octubre 2025

En cuanto al horario de lanzamiento, el capítulo 1 la segunda temporada de El Pacificador estará disponible en HBO Max a las 18:00 horas del jueves 21 de agosto en la Costa Oeste de Estados Unidos (Los Ángeles) lo que supone las 21:00 horas, según el horario de la Costa Este (Nueva York). Así, en España, la serie estará disponible en HBO Max a las 3:00 horas de la madrugada del viernes 22 de agosto, a las 2:00 horas en las Islas Canarias. Sin embargo, en otros países de habla hispana el horario variará.

Aquellos que residan en México podrán disfrutar de nuevo de Peacemaker a las 19:00 horas del jueves, según el huso horario de la Zona Central. También a las siete de la tarde, la serie protagonizada por John Cena estrenará su primer capítulo para los espectadores de El Salvador, Costa Rica, Guatemala o Nicaragua.

A las 20:00 horas del jueves será cuando la segunda temporada de El Pacificador arranque para el público residente en Perú, Ecuador, Panamá y Colombia. Para aquellos que se encuentren en Venezuela, Bolivia, República Dominicana o Puerto Rico, el capítulo 1 de la popular serie de HBO Max estará disponible a las 21:00 horas del jueves.

Por su parte, aquellos que residan en Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo) podrán ver el episodio 1 de la nueva tanda de episodios de Peacemaker a partir de las 22:00 horas del jueves.