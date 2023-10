¿A qué hora se estrena Loki 2x03 en Disney+?

MADRID, 19 Oct. (CulturaOcio) -

La segunda temporada de Loki continúa su andadura semanal en Disney+ con el lanzamiento de su tercer capítulo. El antaño villano encarnado por Tom Hiddleston sigue trabajando con su inseparable compañero Mobius para salvar el multiverso en una de las series más aclamadas de Marvel. ¿A qué hora se estrena el episodio 2x03 de Loki en Disney+?

Tras solucionar su problema de deslizamiento temporal y conocer al ingeniero Ouroboros, Loki centró todos sus esfuerzos en el último episodio en dar con Sylvie. No obstante, su reencuentro dejó patente que la diferencia de opiniones sobre la AVT que los separaron en la anterior temporada siguen vigentes y hasta que no sean resueltas, no podrán confiar el uno en el otro. En todo caso, la crítica situación del multiverso, y la amenaza de la llegada de una o varias variantes de Kang, les harán dejar, al menos de momento, de lado sus diferencias.

El calendario de estreno con los episodios de la segunda temporada de la serie, que llegan cada semana al servicio de streaming (la madrugada del jueves al viernes en España), queda así:

- Capítulo 1: Jueves, 5 de octubre

- Capítulo 2: Jueves, 12 de octubre

- Capítulo 3: Jueves, 19 de octubre

- Capítulo 4: Jueves, 26 de octubre

- Capítulo 5: Jueves, 2 de noviembre

- Capítulo 6: Jueves, 9 de noviembre

Disney+ ha decidido modificar el horario de estreno de la nueva producción de Marvel y, como ya ocurrió con Ahsoka, la serie de Star Wars protagonizada por Rosario Dawson, las nuevas entregas estarán disponibles en España a las 03:00 horas de la madrugada de este viernes en el servicio de streaming. Para aquellos que vivan en las Islas Canarias será a las 02:00 horas, una hora antes, cuando tengan disponible el tercer episodio de la serie de Marvel Studios. Sin embargo, en otros países de habla hispana el horario no será este.

Los suscriptores de Disney+ que residan en México tendrán disponible el tercer capítulo de Loki a las 19:00 horas del jueves, según el huso horario de la Zona Central. También a las 19:00 horas, la serie de acción real centrada en las andanzas del Dios del Engaño de Marvel llegará con nuevo metraje a El Salvador, Costa Rica, Guatemala o Nicaragua.

A las 20:00 horas del jueves es cuando la tercera entrega de la segunda temporada de la ficción protagonizada por Tom Hiddleston, Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Sophia Di Martino, Ke Huy Quan y Jonathan Majors estará disponible para el público residente en Perú, Ecuador, Panamá y Colombia.

Para aquellos espectadores que se encuentren en Venezuela, Bolivia, República Dominicana o Puerto Rico, el nuevo capítulo de la segunda temporada de Loki podrá verse en Disney+ desde las 21:00 horas.

Por su parte, aquellos que quieran seguir disfrutando de la segunda temporada de la serie de Marvel Studios y residan en Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo) podrán ver el tercer capítulo de la ficción desde las 22:00 horas. A las 18:00 horas de la tarde será cuando los seguidores de Loki puedan ver el nuevo episodio en la costa oeste de los Estados Unidos y a las 21:00 horas será cuando esté disponible en la costa este de Estados Unidos.