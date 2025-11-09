¿A Qué Hora Se Estrena It: Bienvenidos A Derry 1X03 En HBO Max? - HBO MAX

MADRID, 9 Nov. (CulturaOcio) -

It: Bienvenidos a Derry, la serie precuela de la mítica novela de Stephen King, continúa su andadura en HBO Max con el lanzamiento de su tercer capítulo. Creada por Andy y Barbara Muschietti junto a Jason Fuchs, la serie expande la mitología de la obra original para ahondar en los orígenes del terrorífico ente conocido como It. A la espera de que haga su aparición en su forma más conocida, la del payaso asesino Pennywise, los fans se preguntan... ¿A qué hora se estrena It: Bienvenidos a Derry 1x03 en HBO Max?

Después de golpear a los espectadores con el sangriento final de su primer capítulo, la segunda entrega exploró la misión del ejército en Derry, revelando que están buscando una poderosa entidad para controlarla y usarla como arma contra la URSS en la Guerra Fría.

Tras el lanzamiento del primer capítulo este lunes 27 de octubre (el domingo 26 para los espectadores de Estados Unidos y Latinoamérica), y adelantar un par de días su segundo episodio para llegar a tiempo a Hallowee, el resto de las entregas que conforman la temporada 1 de It: Bienvenidos a Derry irán llegando semanalmente a la plataforma, quedando su calendario así:

- Episodio 1: 27 de octubre de 2025

- Episodio 2: 31 de octubre de 2025

- Episodio 3: 10 de noviembre de 2025

- Episodio 4: 17 de noviembre de 2025

- Episodio 5: 24 de noviembre de 2025

- Episodio 6: 1 de diciembre de 2025

- Episodio 7: 8 de diciembre de 2025

- Episodio 8: 15 de diciembre de 2025

En cuanto al horario de lanzamiento, el tercer episodio de It: Bienvenidos a Derry estará disponible en HBO Max a las 18:00 horas del domingo 9 de noviembre en la Costa Oeste de Estados Unidos (Los Ángeles) lo que supone las 21:00 horas, según el horario de la Costa Este (Nueva York). Así, en España, la serie estará disponible en HBO Max a las 3:00 horas de la madrugada del lunes 10 de noviembre, a las dos de la madrugada en las Islas Canarias. Sin embargo, en otros países de habla hispana el horario variará.

Aquellos que residan en México podrán disfrutar del la nueva entrega It: Bienvenidos a Derry a las 19:00 horas del domingo, según el huso horario de la Zona Central. También a las siete de la tarde, la serie ambientada en el universo de Stephen King estrenará su segundo capítulo para los espectadores de El Salvador, Costa Rica, Guatemala o Nicaragua.

A las 20:00 horas del domingo será cuando la primera temporada It: Bienvenidos a Derry continúe su andadura para el público residente en Perú, Ecuador, Panamá y Colombia. Para aquellos que se encuentren en Venezuela, Bolivia, República Dominicana o Puerto Rico, el episodio 3 de la serie de HBO Max estará disponible a las 21:00 horas del domingo.

Por su parte, aquellos que residan en Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo) podrán ver el tercer capítulo de la serie protagonizada por Bill Skarsgard a partir de las 22:00 horas del domingo.