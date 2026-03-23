¿A Qué Hora Se Estrena Hannah Montana: Especial 20 Aniversario En Disney+? - DISNEY+

MADRID, 23 Mar. (CulturaOcio) -

Miley Cyrus celebra el 20 aniversario de 'Hannah Montana' con un especial que llega a Disney+ justo dos décadas después del estreno de la serie en Disney Channel. En Hannah Montana: especial 20 aniversario, la estrella repasa sus momentos más memorables de la serie que la catapultó a la fama mundial en una entrevista exclusiva grabada con público en directo conducida por Alex Cooper. Y lo que los millones de fans se están preguntando ahora es: ¿A qué hora se estrena en Disney+ Hannah Montana: especial 20 aniversario?

"Miley ofrece una visión íntima de la creación de uno de los personajes más emblemáticos de la cultura pop y del impacto duradero que la serie y el personaje han tenido en los fans de todo el mundo. Con nostalgia y una nueva perspectiva, Cyrus revive los momentos, la música y los recuerdos que definieron una época", señala la sinopsis oficial del especial en el que los espectadores también podrán disfrutar de imágenes de archivo nunca antes vistas, caras conocidas e invitados sorpresa, así como de una actuación musical de Miley Cyrus.

En cuanto al horario del estreno, Hannah Montana: Especial 20 aniversario estará disponible en Disney+ a las 00:00 horas del martes 24 de febrero en la Costa Oeste de Estados Unidos (Los Ángeles), a las 3:00 horas, según el horario de la Costa Este (Nueva York). Eso supondrá que en España la celebración protagonizada por Miley Cyrus llegará a la plataforma a las 8:00 horas de la mañana de ese mismo día. Una hora antes, a las 7:00 horas, el filme verá la luz para el público residente en las Islas Canarias.

A QUÉ HORA SE ESTRENA HANNAH MONTANA 20 ANIVERSARIO EN AMÉRICA LATINA

Sin embargo, en otros países de habla hispana, el lanzamiento del programa tendrá otro horario. Así, en México el regreso de Hanna Motana llegará a Disney+ a la una de la madrugada del martes. Mismo horario para otros países como El Salvador, Costa Rica, Guatemala o Nicaragua.

No será hasta las 2:00 horas del martes cuando Hannah Montana: Especial 20 aniversario esté disponible en otros países como Perú, Ecuador, Panamá o Colombia. A partir de las 3:00 horas, los espectadores de Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Chile o Puerto Rico podrán disfrutar de la entrevista con Miley Cyrus y todas las sorpresas que les deparará el especial.

Por su parte, aquellos que residan en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo) podrán disfrutar del regreso de Hannah Montana, icono de la cultura pop, desde las 4:00 horas de de este martes.