¿A Qué Hora Se Estrena Gen V 2X07 En Prime Video?

MADRID, 14 Oct. (CulturaOcio) -

La temporada 2 de Gen V se acerca cada vez más a su final este miércoles 15 de octubre con el estreno de su séptimo y peníltimo episodio en Prime Video. Tras las grandes revelaciones sobre los poderes de Marie, muchos se estarán preguntando... ¿A qué hora se estrena el capítulo 7 de la temporada 2 de Gen V en Prime Video?

A lo largo de toda la temporada, el spin-off de The Boys ha ido desvelando poco a poco cuál es el verdadero potencial de Marie y si es lo suficientemente fuerte como para plantar cara a Patriota. Lo cierto es que el capítulo 6 de Gen V lo confirmó a través de un cameo de un personaje de la serie principal. De esta manera, la ficción sigue preparando terreno para el esperado enfrentamiento entre Marie y Patriota.

Tras el estreno simultáneo de los tres primeros capítulos, el resto de las ocho entregas que componen la temporada 2 de Gen V irán llegando a Prime Video de forma semanal hasta el 22 de octubre, quedando su calendario así:

- Episodio 1: 17 de septiembre de 2025

- Episodio 2: 17 de septiembre de 2025

- Episodio 3: 17 de septiembre de 2025

- Episodio 4: 24 de septiembre de 2025

- Episodio 5: 1 de octubre de 2025

- Episodio 6: 8 de octubre de 2025

- Episodio 7: 15 de octubre de 2025

- Episodio 8: 22 de octubre de 2025

En cuanto al horario de estreno, el capítulo 7 de la temporada 2 de Gen V estará disponible en Prime Video a las 00:00 horas del miércoles 15 de octubre en la Costa Oeste de Estados Unidos (Los Ángeles) lo que supone las 3 de la madrugada, según el horario de la Costa Este (Nueva York). Así, en España el nuevo episodio de la serie podrá verse en Prime Video desde las 9:00 horas del mismo día, a las 8:00 horas en las Islas Canarias. Sin embargo, en otros países de habla hispana el horario variará.

Aquellos que residan en México podrán disfrutar de la penúltima entrega de Gen V a la una de la madrugada del miércoles, según el huso horario de la Zona Central. También a esa hora, la segunda temporada lanzará el séptimo capítulo para los espectadores de El Salvador, Costa Rica, Guatemala o Nicaragua.

A las 2:00 horas del miércoles será cuando el episodio 7 de la temporada 2 del spin-off de The Boys esté disponible para el público residente en Perú, Ecuador, Panamá y Colombia. Para aquellos que se encuentren en Venezuela, Bolivia, República Dominicana o Puerto Rico, la temporada 2 de Gen V continuará desde las 3:00 horas del miércoles.

Por su parte, aquellos que residan en Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo) podrán disfrutar del penultimo capítulo de Gen V desde las 4:00 horas del miércoles en Prime Video.