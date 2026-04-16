¿A Qué Hora Se Estrena El Final De La Temporada 2 De The Pitt En HBO Max?- HBO MAX

MADRID, 16 Abr. (CulturaOcio) -

The Pitt, el aclamado drama médico creado por R. Scott Gemmill y protagonizado por Noah Wyle, finaliza su segunda temporada en HBO Max. La serie, que ya cuenta con una tercera temporada confirmada, concluye su andadura tras cosechar de nuevo alabanzas tanto entre el público como entre la crítica. Pero... ¿a qué hora se estrena The Pitt 2x15 en HBO Max?

En sus 15 capítulos de esta entrega, The Pitt ha abordado multitudo de casos médicos y también se ha adentrado en otros temas más complejos como las políticas sanitarias de Donald Trump y los recortes a Medicaid o incluso la situación con el ICE.

Tras el estreno del primer capítulo este viernes 9 de enero (el jueves 8 para los espectadores de Estados Unidos y Latinoamérica), el resto de las 15 entregas que conforman la temporada 2 de The Pitt irán llegando semanalmente a la plataforma, quedando así su calendario de lanzamiento:

- Episodio 1: 9 de enero de 2026

- Episodio 2: 16 de enero de 2026

- Episodio 3: 23 de enero de 2026

- Episodio 4: 30 de enero de 2026

- Episodio 5: 6 de febrero de 2026

- Episodio 6: 13 de febrero de 2026

- Episodio 7: 20 de febrero de 2026

- Episodio 8: 27 de diciembre de 2026

- Episodio 9: 6 de marzo de 2026

- Episodio 10: 13 de marzo de 2026

- Episodio 11: 20 de marzo de 2026

- Episodio 12: 27 de marzo de 2026

- Episodio 13: 3 de abril de 2026

- Episodio 14: 10 de abril de 2026

- Episodio 15: 17 de abril de 2026

En cuanto al horario de estreno, el último episodio de la segunda temporada de The Pitt estará disponible en HBO Max a las 18:00 horas del jueves 16 de abril en la Costa Oeste de Estados Unidos (Los Ángeles) lo que supone las 21:00 horas, según el horario de la Costa Este (Nueva York). Así, en España, la serie estará disponible en HBO Max a las 3:00 horas de la madrugada del viernes 17 de abril, a las dos de la madrugada en las Islas Canarias. Sin embargo, en otros países de habla hispana el horario variará.

Aquellos que residan en México podrán disfrutar del final de la ficción protagonizada por Noah Wyle a las 19:00 horas del jueves 16 de abril de enero, según el huso horario de la Zona Central. También a las siete de la tarde, la serie que sumerge a los espectadores en la adrenalina de las urgencias hospitalarias, estrenará la última entrega de su segunda tanda de capítulos para los espectadores de El Salvador, Costa Rica, Guatemala o Nicaragua.

A las 20:00 horas del jueves será cuando lo nuevo de The Pitt finalice su andadura para el público residente en Perú, Ecuador, Panamá y Colombia. Para aquellos que se encuentren en Venezuela, Bolivia, República Dominicana o Puerto Rico, el episodio final de la segunda temporada de la serie de HBO Max estará disponible a las 21:00 horas del jueves.

Por su parte, aquellos que residan en Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo) podrán ver el desenlace de la temporada 2 de la aclamada serie a partir de las 22:00 horas del jueves 16 de abril .