¿A Qué Hora Se Estrena El Final De La Temporada 2 De Fallout (2X08) En Prime Video?

MADRID, 3 Feb. (CulturaOcio) -

La segunda temporada de Fallout, la ficción protagonizada por Ella Purnell y Walton Goggins, entre otros, pondrá fin a su emisión en Prime Video este miércoles 4 de febrero con el lanzamiento de su octavo capítulo. Así, las aventuras dentro del mundo post-apocalíptico de la conocida saga de video juegos homónima llega a su fin con una tercera temporada ya confirmada. De este modo, los adeptos a la ficción se estarán preguntando... ¿A qué hora se estrena el capítulo final de la temporada 2 de Fallout en Prime Video?

Tras revela el destino de Robert House en el final de su séptimo y penúltimo capítulo, y con sus tres protagonistas ubicados en enclaves decisivos e inmersos en diferentes (y en algunos casos incluso incompatibles) misiones, el final de la segunda temporada de Fallout debe responder muchas preguntas, aunque a buen seguro dejará otras muchas en el aire de cara a la futuras entregas.

Prime Video decidió adelantar la fecha de estreno de los dos últimos capítulos de la temporada 2 de Fallout ante el fulgurante éxito de la serie. Sin embargo, el resto de las entregas que componen la segunda tanda de episodios llegaron a la plataforma de streaming de forma semanal, completando su emisión este 4 de febrero de 2026, quedando su calendario así:

- Episodio 1: 16 de diciembre de 2025

- Episodio 2: 24 de diciembre de 2025

- Episodio 3: 31 de diciembre de 2025

- Episodio 4: 7 de enero de 2026

- Episodio 5: 14 de enero de 2026

- Episodio 6: 21 de enero de 2026

- Episodio 7: 28 de enero de 2026

- Episodio 8: 4 de febrero de 2026

En cuanto al horario de estreno, el último capítulo de la temporada 2 de Fallout estará disponible en Prime Video a las 18:00 horas del martes 3 de febrero en la Costa Oeste de Estados Unidos (Los Ángeles) lo que supone las 21:00 horas, según el horario de la Costa Este (Nueva York). Así, en España, la octava entrega de la serie podrá verse en Prime Video desde las 3:00 horas de la madrugada del miercoles 4 de febrero, a las 2:00 horas en las Islas Canarias. Sin embargo, en otros países de habla hispana el horario variará.

Tomorrow, all bets are off. The Fallout Season Two finale is coming your way Tuesday at 6 p.m. PT. pic.twitter.com/TMjZ1uUvS6 — FALLOUT⚡️ (@falloutonprime) February 2, 2026

Aquellos que residan en México podrán disfrutar del cierre de la temporada 2 de Fallout a las 20:00 horas de la tarde del martes 3 de febrero, según el huso horario de la Zona Central. También a esa hora, el capítulo 8 de la ficción llegará para los espectadores de El Salvador, Costa Rica, Guatemala o Nicaragua.

A las 21:00 horas del martes será cuando el último de los capítulos de la serie basada en una de las sagas de videojuegos más exitosas de la historia esté disponible para el público residente en Perú, Ecuador, Panamá y Colombia. Para aquellos que se encuentren en Venezuela, Bolivia, República Dominicana o Puerto Rico, la temporada 2 de Fallout llegará a su fin a partir de las 22:00 horas del martes.

Por su parte, aquellos que residan en Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo) podrán disfrutar del nuevo capítulo de la ficción protagonizada por Goggins desde las 23:00 horas de este martes en Prime Video.